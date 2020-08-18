【京東火熱】京東績佳股價抽升逾９％，張智威：有望再戰上市高位

《經濟通通訊社記者張穎淇１８日報道》由於新冠肺炎疫情關係，不少人都選擇網上購物，

電商股受惠令業績有不錯表現。當中受注目的京東（０９６１８）最新公布第二季業績成績亦十

分理想，帶動今日股價衝上，一度高見２６６元，與上市以來高位２７１﹒６元只差距２％，最

終收升９﹒５％報２６５﹒６元，成交４４﹒５億元。參考以往股價表現，京東與阿里巴巴（０

９９８８）比較，算是較為弱勢，而這一次理想業績，又能否讓京東得到市場青睞？



＊張智威：業務發展積極，股價走勢看好＊



京東公布截至６月３０日止中期純利約１７５﹒１９億元人民幣，同比增約１﹒２１倍，每

股收益５﹒９５元人民幣，而第二季度純利約１６４﹒４７億元人民幣，按年漲約２５﹒５８倍

。對於京東表現，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，看好其發展前景。他指出

，由於業績表現好，市場對京東亦會有一定憧憬，且京東業務發展表現積極，例如與不同公司合

作及參股等，因此看好股價走勢，料未來或會再挑戰７月底高位２７１﹒６元。他建議可於現價

入手，上望該水平。

不過，張智威對京東能否與阿里巴巴平起平坐仍有保留，雖因現時阿里巴巴連同其他大型中

資企業如騰訊（００７００）、字節跳動等，正受中美關係緊張影響而成為美國主要針對的企業

，他認同只看電商層面，京東或可因避開美國制裁之負面消息影響而業績發展較阿里巴巴優勝。

但於整體層面而言，阿里巴巴業務較京東多元化抵消電商業務的負面影響，因此京東現階要超越

阿里，還需觀望其後業務表現。



＊與攜程戰略合作，用戶流量全方位合作＊



京東最近頻出業務發展的消息，包括入股推廣應用服務公司首旅慧聯科技，成為其第二大股

東。據知天眼查數據顯示，近日北京首旅慧聯科技公司發生工商變更，投資人新增京東的關聯公

司宿遷新東騰商務服務公司和江蘇京東邦能投資管理公司，同時，公司註冊資本由原來的１億元

人民幣增加至約１﹒４３億元人民幣，增幅達４２﹒８６％。據知該公司第一大股東為北京首都

旅遊集團，持股６３％，第二大股東為宿遷新東騰商務服務公司、江蘇京東邦能投資管理公司，

各持股１５％。

與此同時，京東最近亦與攜程集團簽署戰略合作協議，按照協議約定，攜程核心產品供應鏈

將接入京東平台，雙方將在用戶流量、渠道資源、跨界營銷、商旅拓展、電商合作等方面開展全

方位的合作。



＊大和重申買入，高盛目標上望３２９元＊



大和發表研究報告稱，京東第二季收入強勁增長，優於市場預期，預期商品類別及低線市場

的擴張或推動下半年收入增長，而營運槓桿率亦料會支持今年利潤率上升，故重申其「買入」評

級，並將目標價由２９０元，上調６﹒２％至３０８元。

大和認為，京東下半年收入料可保持強勁增長，料按年增長三成，相比上半年收入升２８％

，原因是被遏抑的需求帶動第二季電子和家電類別的收入按年上升２８％，相信增長在第三季可

正常化。大和又指，隨著京東進一步進軍低線城市，預期今年利潤增長將持續。該行亦對活躍客

戶增長由首季的２５％，增至３０％感到樂觀，其中８０％的新用戶是來自低線城市，而低線城

市的用戶參與率、每用戶平均收入及成交總額均有上升。此外，季內京東物流首次扭虧為盈，預

期業務將可保持全年盈利。

高盛亦發表研究報告指，京東強勁的第二季度業績應有助於維持上升趨勢，零售規模正受結

構性超市及藥物相關帶動擴張，料快速消費品及一般商品的銷售額將佔京東２０２２年供應商賣

家（１Ｐ）收入的５０％左右。該行維持其「買入」評級，並予「確信買入」評級，目標價３２

９元。



＊每日活躍用戶增近三成，次季盈利急增＊



京東集團公布，第二季度純利約１６４﹒４７億元人民幣，按年漲約２５﹒５８倍。第二季

度收入２０１１億元，較去年同期增加３３﹒８％，商品收入及服務收入分別增加３３﹒５％及

３６﹒４％。營業成本按年增加３４﹒５％至１７２４億元。至於履約毛利率為８﹒３％，按年

跌０﹒３個百分點。投資方面，權益法核算的投資損益為４０億元，去年同期則為虧損３億元，

收益大幅增加主因達達集團首次公開發售後確認攤薄收益４１億元所致。

該集團指，年度活躍用戶數由截至去年底止１２個月的３﹒２１３億增加２９﹒９％至截至

６月３０日止１２個月的４﹒１７４億，於６月的手機每日活躍用戶較去年６月增長４０％。



表列部分大行予京東（０９６１８）評級與目標價：



大行╱券商 目標價變動（元） 評級變動

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星展 ２９７ 買入

富瑞 ２８４ → ３０４ 維持買入

匯豐 ２０９ → ２８９ 維持買入

大和 ２９０ → ３０８ 維持買入

高盛 ３２９ 維持買入

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表列京東（０９６１８）及同板塊股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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京東集團（０９６１８） ２６５﹒６０元 升９﹒４８％

美團點評（０３６９０） ２３５﹒００元 升７﹒７０％

金山軟件（０３８８８） ３９﹒６５元 升４﹒８９％

微盟集團（０２０１３） １１﹒２０元 升４﹒２８％

阿里巴巴（０９９８８） ２５２﹒００元 升３﹒７９％

金蝶國際（００２６８） １９﹒６４元 升３﹒２６％

網易 （０９９９９） １４７﹒６０元 升３﹒００％

騰訊控股（００７００） ５１２﹒００元 升１﹒４９％

中國有贊（０８０８３） １﹒６０元 升０﹒６３％

移卡 （０９９２３） ５６﹒４５元 升０﹒５３％

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註：資料截至今日收市

