《窩輪豪情－梁業豪》舜宇光學短期重要阻力位下移

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、非必

需性消費業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

京東集團（０９６１８）、太古地產（０１９７２）與小米集團（０１８１０），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選舜宇光學（０２３８２）、港燈（０２６３８）與中國恆大（０３３３３）。

早前科技指數的２０天年度化歷史波幅曾經一度升上６５％水平，但現已跌回４５％水平之

下。其實，當時筆者亦有提醒大家，科枝股的短期調整已經開始，可惜相信的人不多，大家都以

為市況會不斷地再創新高。舜宇光學公布中期業績後，股價大幅裂口低開，本月１２日低價

１３７﹒６０元已被跌越。短期重要阻力位從１３日高價１４８﹒４０元下移至昨天（１７日）

低價１４３﹒１０元。日線圖形勢現屬全面向淡，短線投機者宜趁股價反彈沽貨離場，特別是若

見不到大戶買家積極入市反攻的話。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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