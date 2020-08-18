《談國論企－黎偉成》油氣電７月份季節性援增尚佳

《談國論企》中國規模以上的原油、天然氣及電力等主要能源產量，於２０２０年７月份的

同比增長即使有所放緩，惟１－７月份的增產情況尚穩，而油氣進口更保持快速增長，意味新冠

狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情防控達效使復工復產復商復市促內需逐步轉殷，此使整體國民經濟

在下半年重新納入穩中有進的良性成長軌道。



＊油價尚低少產增進口強力加工策略明智＊



來自中國國家統計局所發布的《２０２０年７月份能源生產情況》的資料，規模以上能源工

業生產中的四個大項，於是月份的生產和進口情況，保持近月不同程度改善：

惹人注目的，當然是（一）原油的生產與進口穩增，其中（Ｉ）生產於２０２０年７月份達

１６４６萬噸，同比僅增０﹒６％，即使較６月份１６２４萬噸的０﹒７％增幅少增０﹒１個百

分點，和相對於２０１９年７月份１６２９萬噸的２﹒５％升幅低１﹒９個百分點，惟是

２０２０年１－７月份累計產量達１﹒１３５億噸且比增長１﹒４％，相對於上年同期所增的１

％高０﹒４個百分點。

此因油價在二季度所有回升，即：布蘭特原油現貨離岸價格於２０２０年７月３１日每桶

４３﹒１３美元，較６月３０日的４１﹒６４美元增長３﹒６％，相對於６月份環比增

２１﹒９％，更遠高於３月３１日的１９﹒１９美元，由是油企對增加油產的興趣有所減低。需

要注意的是，布蘭特原油現貨離岸價格於２０１９年７月３１日每桶６４﹒１美元，即此價於

２０２０年６月底的同比回落３２﹒７１％。

油企在價低減產，卻增加（ＩＩ）進口原油，意味市場對石油及石油產品的需求不弱：於

２０２０年７月份的進口原油達５１２９萬噸同比增長２５％，連同６月份５３１８萬噸增

３４﹒４％和５月份４７９７萬噸升１９﹒２％，形成三連升明確扭轉４月份回落７﹒５％之況

，更使１－７月份的進口量累計３﹒２億噸，同比上升１２﹒１％，較上半年的９﹒９％和一季

季度的５％升幅明顯加快４﹒９個百分點。價低增進口、減自產，策略明智。

和（ＩＩＩ）加工原油，續保穩定較快的增產，於２０２０年７月份達５９５６萬噸同比增

長１２﹒４％，較６月份達５７８７萬噸所增９％多增３﹒４個百分點，使１－７月份累計達３

﹒８億噸的同比增長３﹒２％，而１－６月份３﹒２億噸增０﹒６％，和１－３月份則減

４﹒６％。

至於（二）天然氣，亦有相對較快的增長：（１）產量於２０２０年１４２億噸同比增長４

﹒８％，無疑比６月份１５２億立方米所增１１﹒３％少增６﹒５人個百分點，但１－７月份累

計１０８３億立方米增９﹒３％，只是略低於上半年的１０﹒３％幅，相當於一季度之增。

國家最近多年政策是相當積極鼓勵潔淨新能源，故天然氣是發展和耗用的重點，產量速增，

顯政策取得預期良性成效。

但（三）電力行業，發電量於２０２０年７月份達６８０１億千瓦時同比增長１﹒９％，較

６月份達６３０４億千瓦時的升幅為低６﹒５％，卻較２０１９年同期６５７３億千瓦時所升的

０﹒６％多增１﹒３個百分點，使１－７月份累計發電量４﹒０４５１萬億千瓦時的同比減少０

﹒９％，卻比１－６月份３﹒３６４５萬億千瓦時的同比減幅１﹒４％和一季度６﹒８％要少減

，其中火力發電於７月份減０﹒７％，而核電升６﹒７％。



＊油氣電煤增產當供未來耗用當屬佳兆＊



即使（四）原煤，生產在２０２０年７月份達３﹒２億噸同比減少３﹒７％，較６月３﹒３

億噸減１﹒２％、５月份３﹒２億噸減０﹒１％多減，顯然屬於４月份增６％和３月份更升

９﹒６％的調節，而上半年累計達１８﹒１億噸尚升０﹒６％，比一季度少增０﹒５個百分點；

此於２０２０年１－７月份累計２億噸同比增６﹒８％，而上半年累計達１﹒７４億噸增

１２﹒７％。

能源的生產、加工和進口，皆屬「前瞻性」的供作將會使用者，油氣電煤之增，有良好啟示

性，不言而喻也！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

