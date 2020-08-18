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18/08/2020 09:34

《異動股》京東集團（０９６１８）抽升７％，中期純利升１﹒２倍

　　《經濟通通訊社１８日專訊》京東集團（０９６１８）現價升６﹒９２％，報２５９﹒４元
；成交約１８７萬股，涉資４﹒７９億元。
　　京東集團公布，截至６月３０日止中期純利約１７５﹒１９億元人民幣升約１﹒２１倍，每
股收益５﹒９５元人民幣，而第二季度純利約１６４﹒４７億元人民幣按年漲約２５﹒５８倍。
該集團指，年度活躍用戶數由截至去年底止１２個月的３﹒２１３億增加２９﹒９％至截至６月
３０日止１２個月的４﹒１７４億，於６月的手機每日活躍用戶較去年６月增長４０％。　
　　現時，恆生指數報２５４３２點，升８５點或升０﹒３４％，主板成交５７﹒７１億元。國
企指數報１０４３８點，升５２點或升０﹒５１％。
　　上證綜合指數報３４４５點，升６點或升０﹒１９％，成交２９２﹒６４億元人民幣。
　　深證成份指數報１３７５９點，升１６點或升０﹒１２％，成交３２６﹒０９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　　　２５９﹒４０元　　　升６﹒９２％
　　騰訊控股（００７００）　　　５１５﹒５０元　　　升２﹒１８％
　　網龍　　（００７７７）　　　　２３﹒００元　　　升０﹒８８％
　　微盟集團（０２０１３）　　　　１０﹒６８元　　　跌０﹒５６％
　　小米集團（０１８１０）　　　　１６﹒６０元　　　升２﹒４７％
　　美團點評（０３６９０）　　　２２６﹒８０元　　　升３﹒９４％
　　金山軟件（０３８８８）　　　　３８﹒５０元　　　升１﹒８５％
　　眾安在線（０６０６０）　　　　４３﹒８５元　　　升１﹒２７％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２４８﹒２０元　　　升２﹒２２％
　　網易　　（０９９９９）　　　１４６﹒５０元　　　升２﹒２３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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