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18/08/2020 09:41

《異動股》巴菲特掃金礦股提振金市，山東黃金，招金各升近３％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據監管申報文件披露，巴菲特旗下投資旗艦巴郡購買主要金礦
公司２０９０萬股份，加上美元回落，黃金再獲追捧，抽升近一周高位，金礦股亦普漲。
　　山東黃金（０１７８７）Ｈ股現價升２﹒６７％，報２３﹒１元，盤中高見２３﹒４５元，
重上十天線（約２３﹒００５元）及廿天線（約２３﹒１２０元）；成交約１６１萬股，涉資３
７２５萬元。
　　Ａ股（滬：６００５４７）現價４１﹒８６元人民幣，升０﹒９２元人民幣，或升２﹒２５
％，成交３﹒１７億元人民幣，涉及７５９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價＋１０２﹒４％。
　　現時，恆生指數報２５３２７點，跌１９點或跌０﹒０８％，主板成交１１５﹒９０億元。
國企指數報１０３９２點，升６點或升０﹒０６％。
　　上證綜合指數報３４３８點，跌不足１點或跌０﹒０２％，成交６７４﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１３７５１點，升９點或升０﹒０７％，成交７５１﹒８１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　山東黃金（０１７８７）　　２３﹒１０元　　　升２﹒６７％
　　招金礦業（０１８１８）　　　９﹒１７元　　　升２﹒６９％
　　中國黃金（０２０９９）　　　８﹒３９元　　　升２﹒３２％
　　紫金礦業（０２８９９）　　　４﹒９４元　　　升２﹒２８％
　　靈寶黃金（０３３３０）　　　１﹒４５元　　　升２﹒８４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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