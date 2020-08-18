《異動股》巴菲特掃金礦股提振金市，山東黃金，招金各升近３％

《經濟通通訊社１８日專訊》據監管申報文件披露，巴菲特旗下投資旗艦巴郡購買主要金礦

公司２０９０萬股份，加上美元回落，黃金再獲追捧，抽升近一周高位，金礦股亦普漲。

山東黃金（０１７８７）Ｈ股現價升２﹒６７％，報２３﹒１元，盤中高見２３﹒４５元，

重上十天線（約２３﹒００５元）及廿天線（約２３﹒１２０元）；成交約１６１萬股，涉資３

７２５萬元。

Ａ股（滬：６００５４７）現價４１﹒８６元人民幣，升０﹒９２元人民幣，或升２﹒２５

％，成交３﹒１７億元人民幣，涉及７５９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價＋１０２﹒４％。

現時，恆生指數報２５３２７點，跌１９點或跌０﹒０８％，主板成交１１５﹒９０億元。

國企指數報１０３９２點，升６點或升０﹒０６％。

上證綜合指數報３４３８點，跌不足１點或跌０﹒０２％，成交６７４﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１３７５１點，升９點或升０﹒０７％，成交７５１﹒８１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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山東黃金（０１７８７） ２３﹒１０元 升２﹒６７％

招金礦業（０１８１８） ９﹒１７元 升２﹒６９％

中國黃金（０２０９９） ８﹒３９元 升２﹒３２％

紫金礦業（０２８９９） ４﹒９４元 升２﹒２８％

靈寶黃金（０３３３０） １﹒４５元 升２﹒８４％

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（ｆｚ）

