《異動股》美國進一步封殺華為，舜宇績後瀉一成，中芯微跌沒受惠

《經濟通通訊社１８日專訊》美國進一步收緊對華為獲取當地技術的限制，相關概念股近全

軍覆沒。

舜宇光學科技（０２３８２）受累業績遜預期，盤中一度急跌近１１％，低見１３２﹒１元

，創近一個月新低，現價仍未止瀉，仍挫１０﹒５３％，報１３２﹒６元；成交７﹒９６億元，

為第三大活躍個股。

舜宇目前是恆指及科技指數跌幅最大個股，而在科指中，跌幅第二大的同屬華為概念股－－

比亞迪電子（００２８５），其上日飆７％，目前則回吐近９％，報２９﹒５５元。

值得留意的是，舜宇仍錄資金淨主動買入，暫規模有８９５９萬元，已較過去五天平均的４

９８５萬元為多，反映資金仍願意「撈底」；大戶主動買沽比率為５１：４９，無大啟示。反觀

比亞迪電子，大戶主動買沽比率僅４０：６０，大戶淡友已控制大局，且暫錄１１８９萬資金淨

主動賣出。

美國商務部進一步收緊了對華為獲取美國技術的限制，同時將華為在全球２１個國家的３８

家子公司列入「實體清單」。

另外，舜宇中期多賺２２％遜預期，與以往一樣，不派中期息。雖然業績遜市場預期，惟大

行仍「收貨」，中金及瑞信分別維持跑贏大市評級，目標價分別看１３８元及２０７元。

至於一向被視為受惠美國打壓華為的股份－－中芯（００９８１）則未有強勁買盤跟進，繼

續橫行整固，軟１﹒２９％，報２６﹒８元。

現時，恆生指數報２５３４１，下跌５點或下跌０﹒０２％，主板成交１５１﹒９９億元。

國企指數報１０３９５，上升９點或上升０﹒０９％。



表列華為概念股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學 （０２３８２） １３２﹒６０元 下跌１０﹒５３％

瑞聲科技 （０２０１８） ５４﹒１０元 下跌 ４﹒７５％

比亞迪電子（００２８５） ２９﹒５５元 下跌 ８﹒９４％

丘鈦科技 （０１４７８） １１﹒００元 下跌 ５﹒０１％

中興通訊 （００７６３） ２３﹒００元 下跌 １﹒２９％

中芯國際 （００９８１） ２６﹒８０元 下跌 １﹒２９％

中軟國際 （００３５４） ５﹒５２元 上升 ２﹒０３％

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（ｋｌ）

