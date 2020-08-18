《午市前瞻》港股早段窄幅上落，短期續炒股不炒市

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美國總統特朗普稱讚中國採購粟米、牛肉和大豆；但另一

邊廂美國商務部擴大對華為的出口管制，封殺其透過第三方採購美國零件。港股方面高開１２３

點報２５４７０點，惟已是半日最高位；內需板塊表現不俗，而剛公布半年績的舜宇（０２３８

２）受累華為消息，一度插近１２％，拖累恆指倒跌７９點。今早大市呈反覆上落格局，午收仍

錄微升３８點或０﹒１５％，報２５３８５點，主板成交６５２﹒４７億元。國指收報１０４４

０點，升５４點或０﹒５２％。

重磅藍籌個別發展，匯控（００００５）跌１﹒０１％，報３４﹒２５元；友邦（０１２９

９）軟０﹒８％，報７４﹒６５元；中移動（００９４１）升２﹒５６％，報６０﹒１元；港交

所（００３８８）微升０﹒１６％，報３７７﹒２元；建行（００９３９）升０﹒３４％，報５

﹒８８元。

人行今日進行１０００億人民幣７天期逆回購操作，Ａ股兩市反覆收漲，上證綜指報３４５

３點，升１４點或０﹒４２％，成交３０７１﹒０２億元人民幣。深證成指報１３７９１點，升

４９點或０﹒３６％，成交３６１０﹒１１億元人民幣。



＊美擴大華為出口限制，手機設備股走低＊



美國商務部擴大華為出口限制，新措施將令所有企業，必須得到美國批准才能與華為有交易

往來。除了把華為３８個子公司列入實體清單的黑名單外，美國同時把幫助華為設計晶片的第三

方公司包括在限制的範圍內。手機設備股普挫，舜宇（０２３８２）中期多賺２２％遜預期，中

金指其手機鏡頭等光學業務毛利率下降２﹒６個百分點，或加劇投資者對於公司與瑞聲（０２０

１８）競爭的擔憂，舜宇為今早表現最差藍籌，插９﹒１８％，報１３４﹒６元；瑞聲跌４﹒１

４％，報５４﹒４５元。比亞迪電子（００２８５）走低９﹒５５％，報２９﹒３５元；丘鈦科

技（０１４７８）跌３﹒８％，報１１﹒１４元；中芯（００９８１）股價並無受惠，跌１﹒２

９％，報２６﹒８元。

隔晚美股科網股回勇，帶動今日本港科網股造好，美國商務部長羅斯表示，暫無意對阿里巴

巴（０９９８８）出手，阿里揚２﹒４７％，報２４８﹒８元。股王騰訊（００７００）今日好

淡消息參雜，公司聘請前美國財政部法律顧問就微信一事開展游說工作；另其持股遊戲開發商Ｅ

ｐｉｃ Ｇａｍｅｓ遭蘋果威脅將所有遊戲從Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ移除，股價半日升１﹒３９％

，報５１１﹒５元。美團（０３６９０）本季與恆指無緣，銀河聯昌認為獲納入恆指只屬時間問

題，該公司可望進一步獲得市場佔有率，首次給予增持評級，美團反彈５﹒７７％，報２３０﹒

８元。京東（０９６１８）中期純利升約１﹒２１倍，次季純利更漲約２５﹒５８倍，股價炒高

６﹒７６％，報２５９元。



＊中國拒大水漫灌，內險股見回吐＊



據報聯通（００７７２）董事長王曉初表示，正加快與中電信（００７２８）的共建共享，

目前已建成開通５Ｇ基站２６萬個，冀今年底達到３７萬個基站，早市收升１１﹒０５％，報６

﹒５３元跑出。中電信日內將公布中期業績，走高５﹒１７％，報２﹒８５元。中通服（００５

５２）微升０﹒３８％，報５﹒２２元。中興（００７６３）跌２﹒３６％，報２２﹒７５元；

中國鐵塔（００７８８）跌１﹒３６％，報１﹒４５元。

內需股明確受捧，恆安國際（０１０４４）報７０﹒７５元升３﹒１３％，萬洲國際（００

２８８）午收６﹒９４元升０﹒８７％，安踏體育（０２０２０）報８４﹒７元升１﹒３８％，

青島啤酒（００１６８）報６５﹒６５元升０﹒５４％，華潤啤酒（００２９１）報５４﹒８５

元漲１﹒２９％。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，會議重提不搞大水漫灌，部署深入做好新增財

政資金直接惠企利民工作，防範金融風險，提高銀行服務實體經濟可持續性。內險股今見回吐，

國壽（０２６２８）跌１﹒２４％，報１９﹒９元；平保（０２３１８）跌０﹒１８％，報８５

﹒３元；太保（０２６０１）走低１﹒７７％，報２４﹒９５元；新華保險（０１３３６）跌０

﹒８３％，報３５﹒６５元。

三生製藥（０１５３０）今年上半年因為沒有員工獎勵股份有關開支，中期純利大增近１﹒

２倍，整體業績表現維持平穩，半日升３﹒１７％，報９﹒７６元。聯邦制藥（０３９３３）預

期中期核心業務經營溢利約４億人幣，按年升約１８﹒６９％，走高２﹒７８％，報８﹒１２元

；石藥（０１０９３）升３﹒７２％，報１６﹒１６元；中生製藥（０１１７７）揚３﹒２４％

，報９﹒５５元。



＊煤氣中期純利插３１％，半日軟逾１％＊



煤氣（００００３）中期純利大跌３１％，派息維持１２仙，集團稱本港煤氣業務仍受惠於

房屋供應增加及工商業煤氣應用，預計未來數年將維持穩定發展，集團績後遭大和輕微下調目標

價，認為全年可維持二十送一紅股，煤氣跌１﹒４２％，報１１﹒１４元。中電（００００２）

軟０﹒３３％，報７６﹒２５元；電能（００００６）跌０﹒７８％，報４４﹒４元；港燈（０

２６３８）跌０﹒０１％，報７﹒９４元；香港電訊（０６８２３）跌０﹒３４％，報１１﹒６

６元。（ｎｓ）



＊張智威：看好電訊股借５Ｇ發力＊



港股今早窄幅上落，高開後倒跌至約２５２５０點水平有支持回升。信誠證券聯席董事張智

威向《經濟通通訊社》表示，現時大市仍處於「炒股不炒市」的階段，出現大幅波動機會較微，

他料恆指短期會於２５０００關至２５８００點區間內窄幅波動。

最近內地加大發展５Ｇ網絡業務，帶動不少電訊股揚升，張智威亦看好該板塊發展。他指由

於現時國內５Ｇ發展急速，現時深圳市已率先完成５Ｇ基站建設進入５Ｇ時代，相信除了於短時

間內會引起５Ｇ換機潮外，其他主要城市如上海、或其他沿海城市都會先後建立５Ｇ網絡，帶動

電訊界整體收益。

張智威指，雖現時因中美關係惡化，使中國於國外設置５Ｇ系統的計劃受阻，但亦促使中國

集中火力於國內發展聯網，長線而言對行業發展仍十分有利。他建議投資者欲入手電訊股，可優

先考慮中移動多於中聯通，因中聯通現已錄得較多升幅，上行空間較少；反而中移動仍在追落後

，現時仍屬平價水平，料有一定上行空間，建議可現價買入，目標價６５元。

他同時推薦中國鐵塔（００７８８），指雖然現時其需付出一定成本建設電訊網，但由於看

好５Ｇ市場發展，該股聯網發展成熟後將能夠獲長期而豐厚回報，同時５Ｇ網絡於國內仍有大量

發展空間，建設聯網有一定需求，目標價１﹒８元。（ｊｃ、ｎｓ）

