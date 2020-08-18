《美元走勢－羅明立》短線美元回落，宜１０６﹒００買入日圓

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒０１ １０５﹒５５ １０５﹒５８

歐元╱美元 １﹒１８９７ １﹒１８７４ １﹒１８９３

英鎊╱美元 １﹒３１４４ １﹒３１０６ １﹒３１３９

美元╱瑞郎 ０﹒９０６７ ０﹒９０４８ ０﹒９０４９

美元╱港元 ７﹒７５０４ ７﹒７４９７ ７﹒７５０２

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《美元走勢》美國公布８月份紐約聯儲製造業指數為３﹒７，低於預期的１５，亦較７月份

的１７﹒２大幅下降，反映當地工廠訂單受疫情影響減少。另外，美國商品期貨交易委員會資料

顯示，截至上周美元淨淡倉規模由２８９﹒４億美元增加至３２１﹒２億美元。另外，美國銀行

８月份調查發現，有３６％的機構投資者傾向沽空美元，比例較７月時的３０％明顯上升。美匯

指數再次逼近９２﹒５０，倘若美元失守此水平，後市很大機會下試９１、９０。



日本公布第二季ＧＤＰ按季倒退２７﹒８％，創１９５５年有紀錄以來最大收縮紀錄。日本

經濟研究中心（ＪＣＥＲ）早前預計，日本實際ＧＤＰ或到２０２４年度才能恢復。由於日本已

連續第三季經濟收縮，實際上已經陷入技術性衰退，分析相信未來日本經濟需要更長時間才能走

出陰霾。美元兌日圓短線下跌，初步支持位於１０５﹒３０，下一步支持位於１０４﹒２０；初

步阻力位於１０６﹒０５。短線美元回落，支持日圓回升，建議投資者於１０６﹒００沽出美元

，買入日圓，目標１０４﹒８０，以１０６﹒２０為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０５﹒９０ １０４﹒８０ １０６﹒１５

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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