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即市新聞

18/08/2020 17:00

《美元走勢－羅明立》短線美元回落，宜１０６﹒００買入日圓

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒０１　　　１０５﹒５５　　　１０５﹒５８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８９７　　　１﹒１８７４　　　１﹒１８９３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１４４　　　１﹒３１０６　　　１﹒３１３９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０６７　　　０﹒９０４８　　　０﹒９０４９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０４　　　７﹒７４９７　　　７﹒７５０２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國公布８月份紐約聯儲製造業指數為３﹒７，低於預期的１５，亦較７月份
的１７﹒２大幅下降，反映當地工廠訂單受疫情影響減少。另外，美國商品期貨交易委員會資料
顯示，截至上周美元淨淡倉規模由２８９﹒４億美元增加至３２１﹒２億美元。另外，美國銀行
８月份調查發現，有３６％的機構投資者傾向沽空美元，比例較７月時的３０％明顯上升。美匯
指數再次逼近９２﹒５０，倘若美元失守此水平，後市很大機會下試９１、９０。
　
　　日本公布第二季ＧＤＰ按季倒退２７﹒８％，創１９５５年有紀錄以來最大收縮紀錄。日本
經濟研究中心（ＪＣＥＲ）早前預計，日本實際ＧＤＰ或到２０２４年度才能恢復。由於日本已
連續第三季經濟收縮，實際上已經陷入技術性衰退，分析相信未來日本經濟需要更長時間才能走
出陰霾。美元兌日圓短線下跌，初步支持位於１０５﹒３０，下一步支持位於１０４﹒２０；初
步阻力位於１０６﹒０５。短線美元回落，支持日圓回升，建議投資者於１０６﹒００沽出美元
，買入日圓，目標１０４﹒８０，以１０６﹒２０為止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０５﹒９０　　　１０４﹒８０　　　１０６﹒１５
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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