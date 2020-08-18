【紓困措施】新加坡加碼保就業，薪金補貼延長７個月

新冠肺炎衝擊獅城經濟，新加坡政府加碼「保就業」措施，就業支援計劃（ＪＳＳ）的薪金

補貼延長７個月，以助僱主留住本地工人。

新加坡的加碼「保就業」措施，支出料高達８０億坡元（約４５０億港元），但當局沒有計

劃動用儲備金。副總理兼財長王瑞杰表示，補貼將幫助受疫情重挫的企業支付員工薪金，直至

２０２１年３月。《香港經濟日報》

