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18/08/2020 09:58

天文台將於下午２時至４時考慮改發出三號強風信號

　　《經濟通通訊社１８日專訊》天文台宣布，位於南海東北部的熱帶風暴已命名為海高斯，上
午１０時集結在香港之東南約３５０公里，預料向西北偏西移動，時速約２０公里，橫過南海北
部，移向廣東西部沿岸。
　　海高斯的外圍雨帶正影響廣東沿岸。按照現時預測，海高斯會稍為增強，並會在今晚至明早
於香港西南約２００公里內掠過。天文台預料，本港風勢會在今日下午較後時間逐漸增強，海面
會有大浪及湧浪，會在下午２時至４時考慮發出三號強風信號。（ｃｗ）

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