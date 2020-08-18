天文台將於下午２時至４時考慮改發出三號強風信號

《經濟通通訊社１８日專訊》天文台宣布，位於南海東北部的熱帶風暴已命名為海高斯，上
午１０時集結在香港之東南約３５０公里，預料向西北偏西移動，時速約２０公里，橫過南海北
部，移向廣東西部沿岸。
海高斯的外圍雨帶正影響廣東沿岸。按照現時預測，海高斯會稍為增強，並會在今晚至明早
於香港西南約２００公里內掠過。天文台預料，本港風勢會在今日下午較後時間逐漸增強，海面
會有大浪及湧浪，會在下午２時至４時考慮發出三號強風信號。（ｃｗ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS18/08/2020
【FOCUS】華府連環封堵華為 新招恐遇backfire
|開市Good Morning18/08/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：吉利短期目標17元
|香港要聞18/08/2020
【紓困措施】林鄭：第二期保就業將引入新措施 兩大超市須減價
|中國故事17/08/2020
《神州經脈》人行加碼放水MLF利率不變 滬綜指挑戰逾兩年高位
|中國故事17/08/2020
【電競火爆】TS戰隊奪王者榮耀世冠盃 電競產業進入黃金時代
|財經熱話17/08/2020
【大熱倒灶】季檢出爐美團爆冷僅入國指 惟半日倒升１％預炒業績
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰