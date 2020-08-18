天文台將於下午２時至４時考慮改發出三號強風信號

《經濟通通訊社１８日專訊》天文台宣布，位於南海東北部的熱帶風暴已命名為海高斯，上

午１０時集結在香港之東南約３５０公里，預料向西北偏西移動，時速約２０公里，橫過南海北

部，移向廣東西部沿岸。

海高斯的外圍雨帶正影響廣東沿岸。按照現時預測，海高斯會稍為增強，並會在今晚至明早

於香港西南約２００公里內掠過。天文台預料，本港風勢會在今日下午較後時間逐漸增強，海面

會有大浪及湧浪，會在下午２時至４時考慮發出三號強風信號。（ｃｗ）

