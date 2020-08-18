中國電信中期多賺０﹒３％至１３９﹒４９億人民幣，不派中期息

《經濟通通訊社１８日專訊》中國電信（００７２８）公布，集團截至２０２０年６月３０

日止之中期純利１３９﹒４９億元（人民幣．下同），按年升０﹒３％；每股基本盈利

０﹒１７２元；不派中期息。

期內，集團經營收入１９３８﹒０３億元，按年升１﹒７％；其中服務收入１８７１﹒１億

元，按年升２﹒５％；ＥＢＩＴＤＡ為６３１﹒５４億元，按年跌０﹒２％。（ｃｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

