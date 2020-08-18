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即市新聞

18/08/2020 19:08

《再戰明天》港交所和中海油派業績，歐元區公布消費者物價指數

　　《經濟通通訊社１８日專訊》歐元區明日（１９日）公布７月消費者物價指數，聯儲局周四
（２０日）清晨公布會議記錄。

＊聯儲局公布７月２８－２９日政策會議的記錄＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間周四清晨２；００ａｍ，美國聯儲局公布７月２８－２９
日政策會議的記錄。
　　石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）與聯合部長級監督委員會（ＪＭＭＣ）開會，審查石油市場和
全球減少供應協議的執行情況。

＊歐元區公布７月消費者物價指數＊

　　在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布７月貿易收支，料貿赤由２６９３億日圓收窄至
８６５億日圓。　
　　明午２：００ｐｍ，英國公布７月消費者物價指數，年率料維持於０﹒６％；零售物價指數
年率料由１﹒１％升上１﹒２％。４：３０ｐｍ，香港公布７月失業率（經季節調整），料由
６﹒２％升上６﹒４％。５：００ｐｍ，歐元區公布７月消費者物價指數，年率料由０﹒３％下
滑至０﹒２％。
　　８：３０ｐｍ，加拿大公布６月批發貿易，月率料由５﹒７％升上１０﹒５％；７月消費者
物價指數年率料由０﹒７％下滑至０﹒６％。

＊港交所和中海油派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：華潤啤酒（００２９１）、香港交易所（００３８８）、
中國海洋石油（００８８３）、越秀交通基建（０１０５２）和新秀麗（０１９１０）等。
（ｈｏ）

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