【企業盈警】新時代能源料中期轉盈為虧，蝕最多５７１９萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》新時代能源（００１６６）公布，集團預期截至今年６月３０

日止六個月，將錄得綜合虧損淨額介乎約４６７９萬至約５７１９萬元，而去年同期為綜合虧損

淨額約１０３０萬元。

期內盈轉虧主要由於確認集團所持有上市股本證券之投資之公允價值虧損，而先前於去年同

期該確認公允價值為收益；確認自集團阿根廷業務因惡性通脹產生之收益調整，收益較去年同期

減少；較去年同期有所減少的一般及行政開支所抵銷。（ｂｎ）

