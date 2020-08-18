【新冠肺炎】政府：第一期保就業８８％獲批，逾１６萬僱主申請

《經濟通通訊社１８日專訊》勞工及福利局局長羅致光表示，第一期「保就業」計劃中，接

獲近１６﹒８萬名僱主申請，當中８８％獲批，即約１４﹒８５萬宗申請，正處理當中近１８０

０宗申請。

他指出，是次計劃當中以微企的申請最多，涉及１２萬名僱主，亦有１﹒８３萬個申請不獲

批，而不獲批個案的原因包括，沒有合資格的強積金戶口、重複申請、未能提供完整及正確資料

等。他表示希望第二輪計劃可幫助有機會被裁走的員工，獲補貼月份為９至１１月。（ｂｎ）

