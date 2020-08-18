  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/08/2020 15:51

【新冠肺炎】政府：第一期保就業８８％獲批，逾１６萬僱主申請

　　《經濟通通訊社１８日專訊》勞工及福利局局長羅致光表示，第一期「保就業」計劃中，接
獲近１６﹒８萬名僱主申請，當中８８％獲批，即約１４﹒８５萬宗申請，正處理當中近１８０
０宗申請。
　　他指出，是次計劃當中以微企的申請最多，涉及１２萬名僱主，亦有１﹒８３萬個申請不獲
批，而不獲批個案的原因包括，沒有合資格的強積金戶口、重複申請、未能提供完整及正確資料
等。他表示希望第二輪計劃可幫助有機會被裁走的員工，獲補貼月份為９至１１月。（ｂｎ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話18/08/2020
【京東火熱】京東績佳股價抽升逾9%　張智威：有望再戰上市高位
財經熱話18/08/2020
走健康路線 維他奶重塑增長軌道
財經熱話18/08/2020
王牌遊戲吸玩家　IGG宅經濟受惠者
剖析天下18/08/2020
首位非裔女副總統候選人，賀錦麗可助拜登入主白宮？
剖析天下18/08/2020
美國經濟已見底
財經熱話18/08/2020
【再打華為】華為事件＋績差　舜宇曾瀉逾一成　惟大行看法偏正面
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金