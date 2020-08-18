【紓困措施】政府：僱主再申領保就業補貼，可重新選擇指定月份

《經濟通通訊社１８日專訊》政府公布第二期「保就業」計劃細節。政策創新與統籌辦事處

總監馮程淑儀表示，第二期計劃的申請資格、獲批資助僱主須遵守的承諾，以及工資補貼的計算

方法不變，但於第一期獲批工資補貼的僱主，在申請第二期補貼時，可由去年１２月至今年３月

中，重新選擇其中一個月份，作為「指定月份」，計算補貼額。



＊大型物管公司須向業主或立案法團回饋至少八成補貼＊



勞工及福利局局長羅致光表示，僱主可為年滿６５歲的僱員申請補貼，只要有強積金戶口，

不論戶口有否款項，亦能獲按月５０００元工資補貼，所有獲發補貼須全數用於支付僱員工資。

至於大型物業管理公司，需承諾於９月至１１月接受補貼期間，向業主或業主立案法團回饋至少

８０％工資補貼金額，例如透過有時限的管理費減免，或經業主或業主立案法團同意下，將相關

金額存入管理戶口作儲備。



＊目標抽查四分之一「零僱員」公司＊



她表示，對於部份公司「承諾受薪僱員數目」為零，是因為它們在今年３月時沒有僱員，第

一期計劃中有３６７名這類型僱主，代理人會針對他們進行調查，目前已到過２０間公司進行實

地考察，發現九成多都已在補貼期聘請一兩個人，認為他們可以滿足計劃的目的，代理人未來兩

個星期會再考察多７５間公司，如果發現有公司未有再請人，就將會在第一期計劃完結時對他們

施加罰，取回補貼。目標希望能調查４分之１這類型的僱主。（ｂｎ）

