《小傳日記》股海續浮沉，魚缸悶到瞓，嘜高二十點，明日再作戰！

《小傳日記》隔晚花旗國三大指數都唔同方向，大家都睇實侵侵（特朗普）會點樣出招對付

神州，所以缸友們都唔敢亂落場。香江魚缸呢邊今日高開百幾點之後都係浮浮沉沉，午後仲要轉

跌，主要都係華為被侵侵切斷晶片供應，導致舜宇（０２３８２）、瑞聲（０２０１８）股價都

錄得明顯下挫，就算聯通（００７６２）股價抽起近一成都無補於事，尾市拗腰反彈，大市收報

２５３６７點，升２０點或唔夠半巴仙，主板成交１２６８﹒８３億銀。國貨報１０４２５點，

升３９點或近半巴仙。恆生科指報７１９６，升１２０點或近２巴仙。

神州Ａ股就錄得微漲，上證綜合指數收報３４５１，升１２點或近半巴仙；深證成份指數報

１３７６８點，升２５點或升唔夠半巴仙。兩市合共成交１０８９９﹒４５億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）跌逾１巴仙，報３４﹒２５元銀，而且暫連跌４日，

累跌逾４巴仙。生發發（００３８８）漲逾半巴仙，報３７９銀，ＱＱ（００７００）跳高逾１

巴仙，報５１２銀，；中移動（００９４１）升逾２巴仙，報５９﹒８５銀；ＡＩＡ

（０１２９９）跌近半巴仙，報７４﹒９銀。



＊花旗國出招手機佬折腰，５Ｇ快步走成績唔會醜＊



花旗國同神州之間嘅關係進一步緊張，近日花旗國又再出招，話要收緊對華為獲取當地技術

嘅限制，相關手機設備佬全部趴低。舜宇中期純利升兩成二，照急插超９巴仙，報１３４﹒２銀

；瑞聲跌超２巴仙，報５５﹒４銀；丘鈦科技（０１４７８）挫６巴仙，報１０﹒９銀；中興通

訊（００７６３）滑２巴仙，報２２﹒９銀；比亞迪電子（００２８５）趴低近一成二，報

２８﹒７銀。

憧憬神州加快發展５Ｇ，中資電訊佬繼續落鑊。其中，中聯通領跑藍戰士，飆升一成一，報

６﹒５３銀；今日出中期業績嘅中電信（００７２８），因移動用戶ＡＲＰＵ按年跌幅趨緩亦漲

近４巴仙，報２﹒８１銀；中移動（００９４１）升２巴仙，報５９﹒８５銀；中鐵塔

（００７８８）跌２巴仙，報１﹒４４銀。



＊煤氣中期蝕公用佬齊跌，限聚令延長抗疫佬上揚＊



今日「孖屐」無方向，煤氣（００００３）中期少賺三成一，短線拖累公用佬有沽壓，公用

佬自然無咩睇頭。煤氣跌近２巴仙，報１１﹒１銀；中電控股（００００２）跌近１巴仙，報

７６﹒１５銀；電能實業（００００６）跌逾１巴仙，報４４﹒２５銀；港燈（０２６３８）升

近１巴仙，報７﹒９９銀；長江基建（０１０３８）升近１巴仙，報４１﹒８５銀。

香江疫情近日有舒緩跡象，但政府拒放寬晚市禁堂食，二人限聚令、強制口罩令又多延長７

日，抗疫佬今日依然有表現。香港電視（０１１３７）升逾９巴仙，報８﹒１５銀；ＣＥＣ國際

控股（００７５９）升近４巴仙，報０﹒８２銀；日清食品（０１４７５）跌近１巴仙，報

７﹒９９銀；維他奶國際（００３４５）升唔夠１巴仙，報２８﹒１銀；國際家居零售

（０１３７３）彈近２巴仙，報２﹒４８銀。



＊防金融風險內險跌一點；樓價誰主宰目標不變改＊



神州國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，話唔搞大水漫灌，要防範金融風險，提高

銀行服務實體經濟可持續性。內險佬今日有回吐，太保（０２６０１）跌逾１巴仙，報２５﹒１

銀；國壽（０２６２８）無咗１格，報２０﹒１銀；平保（０２３１８）滑３格，報８５﹒３銀

；財險（０２３２８）平收，報６﹒５銀。另外，神州銀保監財險部公布咗符合農業保險業務經

營條件嘅保險公司總公司名單，佢地或者佢哋嘅財險子公司都有份入選。

哈佛同清華學者出咗份聯合論文，話神州樓市可能已經見頂，但係因為有高首期等監管保護

，樓市唔太可能成為立即引發金融危機嘅誘因。時代神州（０１２３３）中期純利按年少咗

３﹒６巴仙，收跪逾４巴仙，報１３﹒３銀。恆大（０３３３３）噚日發盈警，淨利潤按年蒸發

４６巴仙，野村就話擔心佢嘅淨負債率，認為喺緊縮嘅流動性環境下，上半年淨負債率按半年可

能會上升，恆大碌低近２巴仙，報１９﹒５２銀；碧桂園（０２００７）無咗逾１巴仙，報

１０﹒２８銀；融創（０１９１８）走低逾１巴仙，報３６﹒０５銀；中海外（００６８８）平

收，報２３﹒４銀。請請！



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