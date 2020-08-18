【新冠肺炎】施羅德：疫情加快使用網上、手機及銀行卡支付趨勢

《環富通基金頻道１８日專訊》施羅德歐洲股票分析師Ｒｏｇｅｒ Ｄｏｉｇ，及泛歐洲股

票研究主管Ｈａｒｒｙ Ｊａｃｋ發表道，新冠疫情危機已從多方面改變了該行的生活，並進一

步加快了多種正在發展的趨勢。由於不少交易均可透過網上、手機應用程式及銀行卡完成，不少

人會發現使用現金的必要性好像已不存在。

依該行所見，隨著以卡類和電子方式進行支付的人口比例不斷增加，這種趨勢將會繼續增強

，從而為投資者帶來投資機遇。



＊以卡類支付的優勢＊



在疫情期間，使用現金有可能是傳播病毒的途徑。這成為了人們轉向其他支付方式的重要原

因之一。以現金支付涉及與他人的密切接觸，而且通常都有找贖。由於以卡類支付可以避免上述

的問題，因此成為了顧客的偏好支付模式。

商戶在疫情中因為同樣的理由而變得更為接受卡類支付。另外，雖然商戶須為卡類交易支付

手續費，但該費用持續下降。若與處理現金的成本和不便作比較，該費用亦不高。

交易方便是顧客放棄使用現金的主要原因，而隨著科技的進步，這一點亦得以實現。以往，

使用卡類支付比現時更為困難，而且需要持卡人簽署作實。在晶片密碼技術面世後，這種情況便

成了過去，而以手機和銀行卡為載體的感應式支付亦緊隨其後面世。

另外，推出感應式交通卡亦是一個加快卡類支付發展的因素。因為這些卡種已讓人們習慣不

再使用現金，再轉向使用感應式信用卡便成一項輕鬆的改變。



＊這對投資者意味著甚麼＊



過去幾年，支付行業中已有營運商透過私募股權的方式從銀行累積資產，繼而轉向獨立營運

，當中更有部分企業已成功在股市上市。這些獨立營運的企業之間的併購活動已開始逐步浮現，

預料這種趨勢將會持續。

若聯想到支付服務供應商的實際業務時，出現進一步併購的可能性便變得合理了。這些企業

幫助商戶在店內或網上接收付款，並將之分往不同的銀行卡網絡。當擁有適當的技術那麼重要，

成本卻那麼高昂，而處理額外支付又僅需付出極低的額外成本時，企業選擇透過整合和投資來提

升技術是順理成章之舉。

由於支付供應商有望在一段較長的時間處於高增長狀態，因此具備相當的投資吸引力。正當

金融業的其他領域（特別是銀行）為應對持續低息環境以及新冠疫情危機的負面影響而苦惱時，

卡類或電子支付不單持續增長，疫情更為其帶來進一步的利好因素。

當然，即使行業整體具吸引力也好，謹慎地對每隻股票進行評估是必不可少的環節。



＊非現金支付對社會的影響＊



從社會角度來看，非現金支付無疑讓追蹤交易變得更加輕而易舉。然而，減少使用現金有可

能會帶來金融包容性的問題。當中，沒有銀行帳戶的人士或會覺得被排擠。

此外，不少喜歡提取現金的人士或會發現，提款將變得越來越困難。隨著現金需求下降，銀

行有可能不再願意繼續維持成本高昂的自動櫃員機（ＡＴＭ）網絡。由於長者接受以卡類進行支

付的可能性相對較低，這項轉變對他們的影響有機會最為明顯。

由此可見，現金應該不似會被完全取代。然而，疫情正在鼓勵人們以非現金支付進行日常交

易。儘管這個行業在短期內仍將面臨一些挑戰，但在權衡對社會的裨益後，該行相信這種趨勢將

會不斷加快。（ｈｏ）

