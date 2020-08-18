【紓困措施】林鄭宣布推出第三輪防疫抗疫基金，失業數字不容樂觀

《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥宣布，政府將推出第三輪防疫抗疫基金，已
要求官員盡快推出，多聽業界意見，尤其是受保持社交距離措施影響的行業。
林鄭月娥表示，新冠肺炎疫情重挫經濟，明天公布的失業數據亦不容樂觀，因此港府將推出
防疫抗疫基金３﹒０。
她又指，第二期保就業計劃將在８月３１日推出，申請為期２星期，涵蓋９至１１月的工資
補貼，重申會是簡單明白、容易申請、撥款快速。（ｃｗ）
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