【紓困措施】林鄭宣布推出第三輪防疫抗疫基金，失業數字不容樂觀

《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥宣布，政府將推出第三輪防疫抗疫基金，已

要求官員盡快推出，多聽業界意見，尤其是受保持社交距離措施影響的行業。

林鄭月娥表示，新冠肺炎疫情重挫經濟，明天公布的失業數據亦不容樂觀，因此港府將推出

防疫抗疫基金３﹒０。

她又指，第二期保就業計劃將在８月３１日推出，申請為期２星期，涵蓋９至１１月的工資

補貼，重申會是簡單明白、容易申請、撥款快速。（ｃｗ）

