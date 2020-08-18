【國務會議】李克強：不搞大水漫灌，引導貸款利率繼續下行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院總理李克強１７日主持召開國務院

常務會議，會議重提不搞大水漫灌，部署深入做好新增財政資金直接惠企利民工作，鞏固經濟恢

復性增長基礎﹔落實金融支持實體經濟的政策措施，防範金融風險，提高銀行服務實體經濟可持

續性。



＊確保小微企業全年融資量增、面擴、價降＊



會議指出，今年以來，金融部門通過降低利率、減少收費、貸款延期還本付息等措施，前７

個月已為市場主體減負８７００多億元（人民幣．下同）。下一步，要繼續落實好為市場主體減

負等金融支持政策。

一是保持流動性合理充裕但不搞大水漫灌，而是有效發揮結構性直達貨幣政策工具精準滴灌

作用，確保新增融資重點流向實體經濟特別是小微企業。

二是提高金融支持政策便利度，支持中小銀行運用大數據進行有效銀企對接，疏通傳導機制

，擴大市場主體受益面。深化市場報價利率改革，引導貸款利率繼續下行。落實落細運用再貸款

再貼現資金發放優惠利率貸款、支持發放信用貸款等措施，確保小微企業全年融資量增、面擴、

價降。

三是開展銀行不合理和違規收費檢查。

四是防範金融風險，提高銀行服務實體經濟可持續性。



＊建立直達資金專項國庫對帳機制＊



會議指，截至８月上旬，今年新增２萬億元財政資金中，３０００億元已絕大部分用於減稅

降費﹔實行直達管理的１﹒７萬億元資金，除按規定比例預留抗疫特別國債資金外，９７﹒８％

已分配下達市縣。建立特殊轉移支付機制政策的實施有力推動了減稅降費措施落實，有效增強了

基層財力，對幫扶市場主體、穩就業保民生等的效應逐步顯現，促進了經濟恢復性增長。

下一步，一要指導市縣將已下達的資金加快用到市場主體和民生上，對分配遲緩、資金閑置

的，要採取必要措施督促整改。

二要動態跟蹤資金分配、撥付、使用情況，建立直達資金專項國庫對帳機制，做到帳目清晰

、流向明確、帳實相符。

三要嚴肅財經紀律，對虛報冒領、截留挪用的，發現一起處理一起。

