Ｕ盤嘜高，恒指全日高收２０點報２５３６７，科指跑贏大市

《經濟通通訊社１８日專訊》美國進一步打壓華為，港股今日高開低走，惟沽壓未見嚴重，

最大跌幅也不足１００點，且全日成交減少，僅屬整固。

恆指今早高開１２３點報２５４７０已見全日最高位，隨後走勢反覆，Ａ股午後見全日最低

位，港股亦跟隨，最多低過８９點，低見２５２５７點，Ｕ盤嘜高，最終收市則倒升２０點或升

０﹒０８％，報２５３６７；主板成交１２６８﹒８３億元，較上日微跌１﹒４５％。國企指數

報１０４２５，升３９點或升０﹒３８％。

科技指數表現最突出，全日未曾報跌，且不論日中最大升幅及收市升幅均勝恆指及國指，全

日收高１２０點或１﹒７１％，報７１９６。繼ＲＳＩ上日轉好後，科指今日收市位亦站穩保歷

加通道中軸（約７１５１點），後市有望挑戰約７５３０水平。

Ａ股繼續向上，滬綜指升０﹒３６％，報３４５１點；深成指及創業板指均微升０﹒２％；

兩市全日成交１﹒０９萬億元人民幣，連續兩個交易日逾萬億。



＊舜宇瀉逾９％最差藍籌，華為概念股科指中最曳＊



受累華為再被美國打擊的消息，而舜宇光學（０２３８２）業績亦僅中規中矩，投資者借勢

沽貨，全日一度急插逾１１％，低見１３１﹒１元，收市則報１３４﹒２元，跌幅收窄至

９﹒４５％，為跌幅最大藍籌。雖然沽壓沉重，惟喜見資金大舉「撈底」，錄３﹒１７億元淨主

動買入，為７月９日以來最多，大戶買沽比率仍達５３：４７。

不過，整體手機設備股的氣氛則受影響。報跌的恆生科指股幾近全部與華為相關，除舜宇外

，比亞迪電子（００２８５）回吐１１﹒５６％，報２８﹒７元，為表現最差科指股。而丘鈦

（０１４７８）、瑞聲（０２０１８）、中興（００７６３）則分別瀉５﹒８７％，報１０﹒９

元；滑２﹒４６％，報５５﹒４元；以及走低１﹒７２％，報２２﹒９元，為跌幅第三至五大的

科指成分股。至於被視為受惠美國打壓華為的中芯（００９８１）仍未有起色，繼續在低位橫行

，全日低收２﹒０３％，報２６﹒６元。

中資電訊股則再度發力，聯通（００７６２）據報加快與中電信（００７２８）的共建共享

，聯通收報６﹒５３元，揚１１﹒０５％，為全日表現最佳藍籌；中電信跟升３﹒６９％，報

２﹒８１元。而中移動（００９４１）亦走高２﹒１３％，報５９﹒８５元。



＊華虹漲近一成冠科指股，京東績後衝高美團破頂＊



正如上文提到，科技股見起色。京東（０９６１８）績佳兼獲大行唱好，收高９﹒４８％，

報２６５﹒６元。美團（０３６９０）雖然今次失落「染藍」，惟市場預計獲納入藍籌只是時間

問題，加上憧憬其周五（２１日）公布的業績，帶動股價創歷史及收市新高，盤中高見

２３６﹒６元，收市則報２３５元，升７﹒７％。美國商務部指暫未對阿里巴巴（０９９８８）

有所行動，加上有傳旗下螞蟻集團最快月內遞交上市申請，明日放榜的阿里收高３﹒７９％，報

２５２元。而同屬藍籌新貴的小米（０１８１０）則再有買盤跟進，刺激股價重上１７元招股價

，以全日最高位收市，報１７﹒２４元，飆升６﹒４２％。華虹半導體（０１３４７）繼四日整

固後強勁反彈，收高９﹒７８％，報３２元，為最佳科指股。

另外，騰訊（００７００）向上１﹒４９％，報５１２元；。而限制大市升幅的則有匯控

（００００５）及友邦（０１２９９），分別跌１﹒０１％，報３４﹒２５元；以及軟

０﹒４７％，報７４﹒９元。



＊內需、抗疫股齊落鑊，周黑鴨、港視曾漲１２％＊



內需股再有異動，惟今日熱炒的並非上周落鑊的餐飲股及體育用品股，反而換馬至內地食品

飲品股。周黑鴨（０１４５８）攀高１１﹒７４％，報７﹒７１元，創逾兩年新高；澳優

（０１７１７）跟漲３﹒５８％，報１３﹒９元；青啤（００１６８）彈高３﹒１４％，報

６７﹒３５元；蒙牛（０２３１９）揚２﹒２６％，報３６﹒２元；中國飛鶴（０６１８６）收

市後公布業績，績前微升０﹒７３％，報１６﹒６６元。

而本地抗疫股亦受捧，香港電視（０１１３７）升９﹒１％，報８﹒１５元，創歷史及收市

新高；維達國際（０３３３１）抽升３﹒９５％，報３０﹒２５元；ＣＥＣ國際控股

（００７５９）升３﹒８％，報０﹒８２元。（ｋｌ）

