《股金豐采－涂國彬》日圓回升，美元疲弱

《股金豐采》雖然見到不少樂觀的數據，但各國央行對經濟前景還是保持審慎的態度。就如

新加坡再推刺激經濟措施，約８０億新加坡元。但美國的新刺激計劃至今仍遲遲未能落實，短期

內通過機會正在降低，對資本市場的負面影響增加。



＊中美關係仍堪憂＊



此外，中美關係仍然非常緊張。美國擬對華為實施進一步限制，令中美關係擔憂加深，恐怕

在１１月大選前雙方關係都難有改善。美匯指數表現反覆。周一（１７日）走勢疲弱，下跌

０﹒２８％至９２﹒８２８，失守９３一線，越來越靠近年內低位。雖然美匯指數在上周嘗試止

跌反彈，但下行趨勢並未改變，仍有較大的下行壓力，整體保持弱勢。



＊歐元或挑戰１﹒２＊



歐元延續升勢，已經連續上漲五日，再次逼近年內高位，短線還是有望進一步走高，挑戰

１﹒２水平。歐元有復甦基金支持，動能強勁。但經濟還是面對不少壓力，尤其是疫情在歐洲出

現反覆。

美元兌日圓在上周震盪走高，一度突破１０７關口，但從上周五（１４日）開始回吐漲幅，

本周一更是跌穿５、１０和２０日線，短線或回到１０５至１０４的運行區間。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）





（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無持有所述股份。）



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＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

