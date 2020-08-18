  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/08/2020 16:45

《股金豐采－涂國彬》日圓回升，美元疲弱

　　《股金豐采》雖然見到不少樂觀的數據，但各國央行對經濟前景還是保持審慎的態度。就如
新加坡再推刺激經濟措施，約８０億新加坡元。但美國的新刺激計劃至今仍遲遲未能落實，短期
內通過機會正在降低，對資本市場的負面影響增加。
　
＊中美關係仍堪憂＊
　
　　此外，中美關係仍然非常緊張。美國擬對華為實施進一步限制，令中美關係擔憂加深，恐怕
在１１月大選前雙方關係都難有改善。美匯指數表現反覆。周一（１７日）走勢疲弱，下跌
０﹒２８％至９２﹒８２８，失守９３一線，越來越靠近年內低位。雖然美匯指數在上周嘗試止
跌反彈，但下行趨勢並未改變，仍有較大的下行壓力，整體保持弱勢。
　
＊歐元或挑戰１﹒２＊
　
　　歐元延續升勢，已經連續上漲五日，再次逼近年內高位，短線還是有望進一步走高，挑戰
１﹒２水平。歐元有復甦基金支持，動能強勁。但經濟還是面對不少壓力，尤其是疫情在歐洲出
現反覆。
　　美元兌日圓在上周震盪走高，一度突破１０７關口，但從上周五（１４日）開始回吐漲幅，
本周一更是跌穿５、１０和２０日線，短線或回到１０５至１０４的運行區間。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）


（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無持有所述股份。）

【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事18/08/2020
《神州經脈》美再收緊華為限制　不搞大水漫灌被重提　滬指四連升
財經熱話18/08/2020
【京東火熱】京東績佳股價抽升逾9%　高盛最牛看329元
財經熱話18/08/2020
走健康路線 維他奶重塑增長軌道
財經熱話18/08/2020
王牌遊戲吸玩家　IGG宅經濟受惠者
剖析天下18/08/2020
首位非裔女副總統候選人，賀錦麗可助拜登入主白宮？
剖析天下18/08/2020
美國經濟已見底
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金