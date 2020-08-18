《鍾之日記》華為禁令加碼，概念股紛腳軟

《鍾之日記》８月１８日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國進一步打壓華為，將華為在２１個國家的３８間關聯企業列入黑名單。美國商務部長羅

斯表示，今次行動將彌補上次行動的漏洞，擴大在今年５月宣布的限制措施範圍，阻止華為在未

經特別許可情況下取得美國技術及晶片，新措施正式宣布後將立即生效。

中國外交部發言人趙立堅在下午舉行的例行記者會上回應稱，美國才是名副其實的黑客帝國

。美方指責華為威脅美國的國家安全，但事實證明在過去３０年，華為在全球１７０多個國家和

地區建設了１５００多個網絡，為２２８家全球５００強企業提供了服務，服務全球超過３０多

億人口，沒有發生過一起類似「斯諾登事件」，「維基解密」的網絡安全事件。美方在拿不出任

何真憑實據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對華為等中國企業採取各種限制措施

，這是赤裸裸的霸權行徑。



＊國壽否認合併，滬綜指欲攻兩年高位＊



恆指今早高開１２３點報２５４７０已見全日最高位，最多跌過８９點，低見２５２５７點

，Ｕ盤嘜高，最終收市則倒升２０點或升０﹒０８％，報２５３６７點；主板成交１２６８億元

，較上日微跌１﹒４５％。

市傳國壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）與新華保險（０１３３６）

（滬：６０１３３６）合併，國壽Ａ股今日再升５﹒１％，報４９﹒４９元人民幣，繼續刷新逾

１２年半以來新高，Ｈ股則跌０﹒２％。國壽於Ａ股盤後在上交所發表公告指，注意到有市場傳

聞涉及公司與其他保險公司合併，經核查該傳聞內容不實，公司不存在應披露但未披露的信息。

國務院總理李克強在國務院常務會議重提不搞大水漫灌，同時要求引導貸款利率繼續下行，

確保小微企業全年融資量增、面擴、價降。人行在昨日（１７日）增量續做ＭＬＦ（中期借貸便

利）後，今日繼續放水，再進行１０００億元人民幣７天期逆回購，全日淨投放５００億人民幣

。滬深股市今早窄幅高開，盤中升幅擴大，滬綜指午後一度升至３４５６﹒７２點，逼近上月創

出３４５８點的逾兩年高位後阻力變強，金融股顯著回吐，滬指全日收升０﹒３６％，報

３４５１﹒０９點。兩市全日成交１０９００億元人幣，連續兩個交易日保持萬億關，惟按日成

交下降了５﹒５％。



＊美加強打擊華為，ＡＴＭＸ鑊氣仍猛＊



美國周一宣布將進一步收緊對華為的限制，美國商務部要求，無論是美國或外國廠商生產的

晶片產品，只要包含美國技術和軟件研發製造，都要獲美國政府許可，才可以供應華為和被列入

美國商務部實體清單的屬下機構購買、中途轉運或最後使用，修訂即時生效。

美國加大力度打擊華為，相關概念港股、Ａ股及台股近全軍覆沒。舜宇光學（０２３８２）

公布，上半年手機鏡頭等光學業務毛利率下降２﹒６個百分點，該負面消息或會加劇投資者對於

公司與瑞聲科技（０２０１８）競爭的擔憂。舜宇績後捱沽，收市瀉９﹒５％，瑞聲亦收挫

２﹒５％，與舜宇包辦今日表現最差的頭兩隻藍籌。此外，比亞迪電子（００２８５）急插

１１﹒６％，丘鈦科技（０１４７８）挫５﹒９％；內地晶片股巨頭並無因而受惠，中芯國際

（００９８１）也跌２％。

市傳華為將向台灣的聯發科訂購１﹒２億顆晶片，聯發科今日盤中發布重訊表示，正密切關

注美國出口管制規則的變化，根據現有資訊評估，對公司短期營運狀況無重大影響。聯發科今早

開盤急瀉至跌停，跌停價報６１７元新台幣。盤中雖然一度打開跌停，但收市仍為跌停價，是近

一個月來低位。

中美科技戰火未有止息，但一眾熱炒的新經濟股鑊氣依然強勁。ＡＴＭＸ中，騰訊

（００７００）升１﹒５％；準藍籌阿里（０９９８８）及小米０１８１０）分別漲３﹒８％及

６﹒４％，而染藍「大熱倒灶」的美團（０３６９０）今日卻獲資金大力追捧，午後破頂高見

２３６﹒６元，收市大升７﹒７％。



＊中鐵建一把手傳墜樓亡，股價急挫＊



中國鐵建（０１１８６）董事長、執行董事、黨委書記陳奮健上周日（１６日）去世，現年

５８歲，據內媒指，陳奮健是在國資委黨委第二巡視組巡視結束後的第二日墜樓身亡，外界推測

其死亡可能和貪污受賄有關。

陳奮健在長沙交通學院土木工程系港航工程專業畢業，之後取得北京大學光華管理學院高級

管理人員工商管理碩士學位，是教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼。陳奮健於２００５年

９月加入中交建集團任副總經理，２０１６年官至中交建集團副董事長、總經理及黨委副書記，

及上市公司中交建（０１８００）執行董事、總經理、黨委副書記，２０１８年６月陳奮健被調

至中鐵建集團工作。

受突發消息影響，中鐵建全日大跌４﹒２％，報６﹒５５元，中交建則跌１﹒７％，報

８﹒３４元，同業中鐵（００３９０）則跟跌１﹒４％。

在陳奮健任職中交建的１３年間，其主持的一項重點工程便是工期長達９年的港珠澳大橋工

程，結果在港珠澳大橋２０１８年５月２３日完工後不久，未及大橋正式通車，陳奮健便被調離

中交建，到中鐵建出任一把手。根據過往報道，陳奮健曾於２０１５年２月出席港珠澳大橋島隧

工程指揮長現場辦公會，２０１６年２月到工程項目調研，２０１７年５月宣布大橋海底隧道接

頭安裝成功，２０１８年春節實地察看大橋工程兼慰問員工，可見陳奮健和港珠澳大橋工程的關

係之密切。



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