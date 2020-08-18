【新冠肺炎】國藥董事長：預計新冠滅活疫苗今年１２月底上市

《經濟通通訊社１８日專訊》據內地媒體報道，國藥集團（０１０９９）董事長劉敬楨表示
，國際臨床三期試驗結束後，新冠滅活疫苗就可以進入審批環節，預計今年１２月底能夠上市。
劉敬楨預計，北京生物製品研究所的滅活疫苗年產量能達１﹒２億劑，武漢生物製品研究所
的滅活疫苗年產量能達１億劑。另外，基因工程亞單位疫苗預計今年１０月份能進入臨床研究，
一旦研發成功後就能快速大規模量產。（ａｃ）
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