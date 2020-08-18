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即市新聞

18/08/2020 10:59

【聚焦人幣】內地打擊跨境賭博資金，澳門賭場ＶＩＰ業務恐斷水

　　《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行今年６月召開會議，專題研究部署打擊治理跨境賭博
資金鏈工作，當局認定跨境賭博資金流動隱藏國家安全風險。此後，線上賭博業的融資管道及虛
擬貨幣借貸平台被切斷，成千上萬的嫌疑犯被逮捕。根據政府發布的聲明，主管機關已經凍結數
以千計的帳號，扣押超過２２９０億元人民幣（３２９﹒５億美元）的資金。分析認為，相關政
策將對澳門賭場ＶＩＰ業務的流動性構成打擊。
　　據《路透》引述澳門賭場高管及博彩中介業者表示，這一波查緝正打擊了大手筆的貴賓客戶
（ＶＩＰ），因對他們通過博彩中介的融資管道存在疑慮。ＶＩＰ行業可能永遠回不到兩年前的
營收水準，除非內地停止對ＶＩＰ賭博施壓。

＊削減中介人業務，更好控制澳門流出人民幣＊

　　賭博在內地是非法的，中介人的經營是游走在灰色地帶，經常使用地下銀行網絡和支付渠道
，以豪華待遇和信貸額度來吸引大手筆消費的賭客。在澳門，ＶＩＰ中介部門佔總收入的近
５０％，去年達到３６５億美元。盡管許多高級中介人並不直接涉及線上賭博，但其下屬的代理
商會使用這些渠道來清算債務並為豪賭客提供信貸。
　　諮詢公司Ｇｒｅａｔｅｒ　Ｂａｙ　Ｉｎｓｉｇｈｔ認為，中國顯然打算削減這些中間商，
更好地控制通過澳門流出的人民幣。壓制行動引發一些人揣測，亞洲最大的中介人運營商　太陽
城集團上月經歷一波提款潮，因擔心錢會被當局沒收。另有消息指，ＡＧ環亞娛樂停止營業，並
要求用戶於８月１２日前辦理提現業務。

＊澳門銀行公會：人幣現鈔供不應求，原因不明＊

　　澳門銀行公會１４日表示，市場近期對人民幣現鈔需求異常急增，導致人民幣現鈔供不應求
，原因不明，已影響到澳門商戶和個人正常需求。有澳門市民反映，個別銀行換人民幣最多只換
到２０００元人民幣。
　　澳門銀行公會指，近半年內地訪澳遊客極少，相應減少人民幣現鈔流入，各銀行需從珠海人
民銀行調入人民幣現鈔，但同樣受嚴格防控措施限制和影響，只能調入一定數量人民幣。建議公
眾盡量透過銀行間的本地匯款或跨境匯款使用人民幣。（ｗｌ）

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