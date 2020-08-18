《廣匯論勢－鄭廣復》股神買金股行頭，炒家追金敗家

《廣匯論勢》股神巴菲特持有的巴郡決定買入２００９萬股Ｂａｒｒｉｃｋ Ｇｏｌｄ的消

息，除了刺激該股急升，創２０１３年以來最高之外，亦刺激金價急升，今早（１８日）再次迫

近每安士２０００美元。若然因為巴菲特買金股，你亦因此而買金，則是受到多個金融市場錯誤

心理現象所影響，包括「說服效應」、「錯誤共識」、「框架效應」及「選擇性接觸」。我不是

說買金是錯的，事實上，不論買賣甚麼，任何價位都可以，關鍵是必須設定止蝕位去控制風險，

因為你永遠不能阻止一個生來就是冒險家的人去冒險，如果自知屬於冒險型，就應該時刻做好風

險管理。

其實，「股神」巴菲特「買金股」這七字已告訴了你風險程度。巴菲特買的是股票，並非

１００倍槓桿的現貨金或期金，可承受風險完全不同。而且，巴郡早在第二季買入了２００９萬

股Ｂａｒｒｉｃｋ Ｇｏｌｄ，現時市值超過６﹒３億美元，但僅佔整個投資組合的１﹒２％。

不過，股神亦有行衰運的時候。２００５年，巴菲特認為美國貿赤將會削弱美元匯價而沽空美元

，最終虧損逾９億美元止蝕離場，故切勿人買你買。



＊美大選或是轉角位＊



不過，今次巴菲特買的是金股Ｂａｒｒｉｃｋ Ｇｏｌｄ（ＧＯＬＤ），該公司２０１９財

政年度扭虧為盈，淨利潤３６﹒６９億美元，每股盈利２﹒２６美元，是２０１１年的４﹒４８

美元以來最多。２０１１年金價就是創下前歷史高位１９２０美元的一年，這會否是金價再創新

高後觸頂回落的一年？目前支持金價的全球超寬鬆貨幣政策及實質負利率環境，以及美、中關係

持續惡化。這些因素會否在明年出現１８０度轉變，美國１１月大選結果相信是重要因素。

金價在１１月之前仍可維持強勢，但有隨時暴跌的風險，單單是俄羅斯首推疫苗已令金價借

勢大跌２１３美元。特朗普若連任，金價有機會再創新高，但炒家很大可能先行獲利平倉，令金

價暴跌，然後才在低位逐步買入；拜登上台則金價傾向先行暴跌，１７６５美元為首個技術性重

要支持位。注意，金價月線圖如在今年底呈現單月或雙月轉向形態，則預示中、長線觸頂，目前

金價月線圖９ＲＳＩ已達到９０的嚴重超買水平，若然你以基本為由買金，需要承受極高風險；

若你只是短炒，則巴郡是否買金股與你一點關係都無，繼續以技術訊號進行買賣即可！

《資深外匯評論員 鄭廣復》（ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）



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