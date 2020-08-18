《股林淘金－林家亨》數據雖欠佳，納指創新高

《股林淘金》美國昨天（１７日）公布的經濟數據欠佳，紐約州指數跌至３﹒７，差於市場

預期的１５，按揭拖欠比率又升至８﹒２２％，是接近２００９年美國金融海嘯時期的高位。道

指反覆靠穩，微跌８６點，納指上升１１０點，再創新高紀錄。

昨天滬深３００指數上升２﹒３５％，距離保歷加通道頂線只約３０點，距離７月份的紀錄

高位只有６３點，預計未來中國Ａ股繼續攀升，港股應會跟隨上升，現時各中資保險股雖然貼近

保歷加通道頂線，由於在形態上是屬於擴展的喇叭型，未來應會繼續再上一層樓，無需急於沽售

，可等待更高水平時才考慮離場。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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