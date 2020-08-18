【大國博弈】高盛：內地擁強勁外部頭寸，海外資金受限影響應可控

《經濟通通訊社１８日專訊》近幾個月來中美緊張關係愈演愈烈，市場預測美國將對中國祭

出金融制裁。高盛發表報告指，不認為美國會對中資金融機構實施廣泛的制裁，但不排除針對個

別機構採取行動。此外，內地擁有強勁的外部頭寸，即使海外資金受限制，其影響應可控。

高盛估計，去年底中國的信貸總額達３０８﹒２萬億元人民幣，當中１３﹒３萬億元人民幣

或４﹒３％由外國貸款人提供。中國龐大的外匯儲備、對外直接投資以及其他投資構成的淨國際

投資頭寸佔ＧＤＰ的１４﹒４％。從宏觀角度看，限制境外融資不大可能引致重大的融資問題。

再者，內地有效的資本管制，意味著資本外流的風險相對較低。



＊離岸美元限制影響中資銀行，制裁對香港衝擊更大＊



雖然來自外國資金限制的宏觀影響應可控，但高盛認為，個別業務層級的中斷風險較大。該

行以國際清算銀行（ＢＩＳ）的數據推算，今年首季末，國際銀行對中國實體債權為６７５０億

美元，當中５３％的貸款為美元。在美元貸款中，三分之二的借予內地銀行，這顯示倘離岸美元

資金有任何限制，都可能對中資銀行帶來不成比例的影響，進而影響其為內地企業提供境外營運

資金的能力。

該行又指，金融制裁對香港的影響可能更大，但預期任何可能的行動將不會損害港元與美元

掛鈎的聯系匯率，因香港的外匯儲備大約是貨幣基礎的兩倍，並且這比例自全球金融危機以來一

直保持在相若水平。不過，香港作為國際金融中心，以及金融業佔經濟的比例較大，任何金融制

裁對香港經濟的影響，都可能比對內地要大得多。（ｗｌ）

