【ＦＯＣＵＳ】華府連環封堵華為，新招恐遇ｂａｃｋｆｉｒｅ

【ＦＯＣＵＳ】華府連環封堵華為再新招，繼５月限制全球晶片製造商向華為供貨後，商務

部周一（１７日）再進一步限制華為外購現成晶片，相當於切斷通過第三方替代應急的後路。按

商務部長羅斯的說法，使用美國軟件或製造設備的「任何」行為都將被禁止，除非獲得許可證。

白宮鷹派欲對華為趕盡殺絕，卻恐產生「逆火（ｂａｃｋｆｉｒｅ）」效應，傷及花旗國自

身的半導體產業，包括鉅額訂單及生態系統；倘市場份額、利潤率持續下降，最終或導致良性創

新周期逆轉。



＊絕短期尋求第三方晶片替代後路＊



就當華為自爆旗下「麒麟」晶片９月將成絕響，市場盛傳其已向台灣集成電路設計龍頭－－

聯發科大手訂購「天璣」晶片之際，花旗國商務部周一再出招，包括：一，擴大《外國直接產品

規定》，防止華為通過替代晶片生產及現成晶片供應來規避美國法律；二，新增３８間華為關聯

企業入實體清單，包括在北京、香港、巴黎等的雲業務部門，防止華為以購買方、中間人、終端

用戶等任何身份，繞過出口管制獲取使用美國技術研發或生產的電子元件。

如果說５月的禁令是欲廢華為海思的武功，令其空有晶片設計能力，卻無廠商（如台積電）

接單生產；那麼最新禁令則是堵絕華為短期尋求第三方晶片替代的後路。受消息影響，聯發科股

價今早開市即跌停，另一概念股舜宇（０２３８２）一度急瀉逾一成。

美卿蓬佩奧並火上加油發表聲明稱，將繼續限制對華為及其實體名單上的附屬公司的大部分

出口，「這些公司的活動威脅到美國國家安全和國際穩定，我們敦促美國的盟友和伙伴和我們站

在一起。」



＊市佔及收入減或損良性創新周期＊



白宮鷹派欲對華為趕盡殺絕，但ｂａｃｋｆｉｒｅ卻恐傷及花旗國自身的半導體產業。數據

顯示，美國晶片２０１９年出口額計４６０億美元，其中有８８億美元直接輸往中國；以來自華

為的收入計，賺得最多的前三家為代工巨頭偉創力（Ｆｌｅｘ）及兩大晶片巨頭博通、高通。

波士頓諮詢集團早前就發表報告稱，美國在科技領域的領軍者地位，是基於良性的創新周期

；倘白宮持續推進中美科技脫鈎，將不可避免導緻美國半導體公司大幅削減研發和資本支出，良

性的行業創新周期或逆轉方向。

該行測算，未來３至５年，如繼續對中企使用美國技術的產品實施限制，美國半導體公司或

失去８％的全球份額及１６％的收入，此負面影響將超過《中國製造２０２５》對美國半導體全

球份額２％至５％的侵蝕。

從地緣政治的角度看，智庫ＣＳＩＳ（戰略與國際研究中心）更指，中美較少的商業聯繫將

降低中國在亞太地區外交行動的成本，例如新的晶片銷售規則或打擊台灣經濟，從而可能令兩岸

衝突的風險增加。

華府對華為極盡打壓最終會否倒逼中國逆境壯大？從中國北斗衛星系統挑戰花旗國ＧＰＳ霸

權、華為ＨＭＳ生態系統全球月活用戶最新逾７億，正如任正非所言，困難不等於挫折，「我們

從沒有挫折感」。

