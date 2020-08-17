《政經脈搏－許照中》美方打壓中概股，港股必成最大得益者

《政經脈搏》美國特朗普政府借口國家安全，在商業行為上屢次如強盜式的肆意打擊中國企

業的劣行繼華為，中興之後，近日又向由中國北京科創企業字節跳動創立，國際市場總部設在美

國的ＴｉｋＴｏｋ挑起事端，進行打壓。



字節跳動在２０１２年才創立，短短不到８年，其所研發的短視頻產品便風行海內外，在內

地它是以大家耳熟能詳的「抖音」的這個名字營運，擁有跟「抖音」同等功能的ＴｉｋＴｏｋ，

則是字節跳動旗下專注海外巿場應用的產品，同時並以美國為總部，專注國際市場開發；

ＴｉｋＴｏｋ自２０１８年在國際市場上線以來，到目前短短兩年間，不單是在美國，更已經在

全球各地成為最受歡迎的應用程式之一，根據Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ的數據顯示，２０２０

年４月，ＴｉｋＴｏｋ和抖音兩者加起來，全球的下載量已經突破２０億次，成長特別驚人。



＊圖分享出售收益突顯強盜式霸權＊



ＴｉｋＴｏｋ既獨立於內地的「抖音」，而且總部也設在美國，它的數據資料庫也同時存放

在美國，與「抖音」的資料庫並不相通，因此並不存在美國或其它各國的用戶資料會有外涉，被

中國政府當局取去的問題，美方特朗普政府以牽涉國家安全為由，強行打壓，威嚇脅逼要停止

ＴｉｋＴｏｋ在美國的運作，繼而又惺惺作態的讓ＴｉｋＴｏｋ可以在今年９月１５日前跟微軟

或任何美國公司洽談出售其股權，而更令人髮指的，便是特朗普還以「收租人」與「租客」關係

自喻，要在這宗強制交易的行動上分一杯羹，認為交易達成的金額其中部分必須上繳財政部，無

疑在字節跳動的身上再加上一刀，行為充份顯露其強盜式霸權的習性。



字節跳動本身是一家民營科創企業，「抖音」或ＴｉｋＴｏｋ的這個產品跟美國的臉書，即

Ｆａｃｅｂｏｏｋ等大致類同，也只不過是一個具娛樂，視頻創作等效能的網上社交媒體，與政

治扯不上甚麼關係，因此，美方借口國家安全問題對ＴｉｋＴｏｋ進行打擊，便尤如它年來打擊

華為，中興等中國企業的一貫技倆，都是以國家力量對正常商業活動的無理干擾，其實是極度的

不公平，長遠下去，必然會損害環球企業與美方企業合作和投資美國的信心，最終是美方自食惡

果。



字節跳動創建了「抖音」，在國內瞬即廣受用戶歡迎，以其創辦人張一鳴為首的一群科企精

英因此雄心勃勃的衝向國際市場，創立了國際版的「抖音」，取名ＴｉｋＴｏｋ並且不惜把總部

和數據庫都設在美國和盡量僱用當地專才參與經營，目的在顯示ＴｉｋＴｏｋ乃完全獨立於原創

地的中國，其誠意實在可鑑，無奈美方仍然橫加封殺，令人氣憤，這次事件，從另一個角度來看

，或許可以視作對於一向迷信美國的制度優勢和經濟競爭力，響往到美國發展的亞洲地區尤其是

中國的年青人，與及還在醉心部署要到美國市場上市掛牌的內地企業的一個警惕。



＊美資投行多年在港賺取厚利＊



瑞幸咖啡事件被美方用作借口，打擊在美國上市的中概股在前，ＴｉｋＴｏｋ被強逼售予美

方同業在後，雖然都令人不勝困擾，但是美國政客如此這般的狼子野心盡露，無疑也可降低國人

對美國市場的憧憬，增強在美上市中概股回流的決心，香港股市必將成為最大的得益者，縱觀本

港於國安法生效，諸方施加無理制栽之下，資金並未溜走，港元維持強勁，股市交投月來日均逾

千億元以上，可見一斑。



執筆時，看到了特朗普狂言美國取消香港的特殊待遇將有助美資奪回更多證券交易的業務的

報道，反映這位所謂的美國領導人原來是那麼的無知，他根本不知道原來美資過去３０年在本港

賺取了以百億元計的利潤，都是拜有機會參與內企在港上市與交易所致，而且至今與歐資大行仍

然居於本地市場壟斷性地位，他要取回更多證券交易業務，我倒要看看他們下面的這些既得利益

者會否答應。《六福金融主席兼行政總裁 許照中》



（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構之立場）



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