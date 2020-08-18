《股壇解碼－戴名》特朗普趕盡殺絕；新秀麗（１９１０）壯士斷臂

《股壇解碼》上周美股高位窄幅波動，走勢呈現橫行格局，雖然疫情沒有明顯減退的跡象，

但各項經濟指標表現向好，相信美國本土經濟復甦的腳步在年底前會逐漸加快，仍然維持美股今

年創新高的預測。

巴菲特的巴郡剛發報了第二季財報，從資料中顯示巴郡在第二個季度內大幅買入

Ｂａｒｒｉｃｋ Ｇｏｌｄ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ超過２０００萬股（市值約５﹒６３億美

元的），但讓人意外的是減持摩根大通、富國銀行、萬事達、Ｖｉｓａ、ＰＮＣ金融和

Ｂａｎｋ ｏｆ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｍｅｌｌｏｎ，只有蘋果、可口可樂、美國銀行、卡夫亨

氏、美國運通持倉不變，清倉油價敏感股份如西方石油、西南航空、達美航空、美聯航和美國航

空等，巴郡減持一眾金融類股份如ＪＰ摩根、美銀、Ｂａｎｋ ｏｆ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ

Ｍｅｌｌｏｎ和萬事達以致清空高盛是否說明巴菲特本人已經不再看好美國的短期經濟或者是不

看好特朗普連任，畢竟拜登搞經濟比特朗普遜色得多。

傳聞特朗普準備繼ＴｉｋＴｏｋ後對阿里巴巴（０９９８８）動手，相信騰訊

（００７００）也快將進入名單，中概科技股短期不宜沾手。一直官司纏身的小鵬汽車月中在美

國上市，會否成為另一隻中概股黑天鵝就拭目以待。



＊放手一博＊



以色列和阿聯酋建交，阿聯酋作為第一個和以色列建交的中東國家，表面上是中東地區邁出

和平的一步，但消息卻引起一眾阿拉伯國家擔心阿聯酋背棄了伊斯蘭教，另一方面對美國來說卻

是一件好事，當中東地區局勢穩定後將更有利美國高姿態重回亞洲，由於台海和南海局勢漸趨緊

張，投資者宜暫時遠離亞洲市場。



＊險境重重＊



央行本月初正式宣布包商銀行資不抵債，並且將被申請破產，對原股東的股權和未予保障的

債權進行依法清算，央行此次對包商銀行的處理方案打破了銀行剛性兌付的傳統，由於國內經濟

持續不振，相信其他城市商業銀行的破產個案可能會相繼出現，群眾在欠缺安全感的情況下只好

把錢轉移到六大行，這正好形成一個惡性循環並且加速了大銀行的市場壟斷。

上周末突然傳出中國將由原先的四個城市增加到２１個城市作為推行數字貨幣的試點，從月

初宣布的四個城市到現在傳聞的２１個城市，變化之大之快都出人意料，唯一可以理解的是中央

希望加快數字貨幣的推出，因為推出數字貨幣的好處是可以繞過ＳＷＩＦＴ系統來進行跨境支付

結算，避開被美國制裁的風險，如果要急就章的推行數字貨幣，Ａｌｉｐａｙ和Ｗｅｃｈａｔ

Ｐａｙ是最具備這技術的平台，相信這就是特朗普要對阿里巴巴和騰訊動手的原因。



＊兵凶戰危＊



恆指公司公布季檢結果，美團點評（０３６９０）大熱倒灶，相信本周將會出現大量沽盤。

愛奇藝據報正遭美國ＳＥＣ調查，ＳＥＣ要求提供自２０１８年１月以來的財務和運營記錄，並

且要求提供沽空機構Ｗｏｌｆ ｐａｃｋ Ｒｅｓｅａｒｃｈ提及事項的相關資料，之前盛傳愛

奇藝考慮來港作第二上市，相關決定可能會因此而推遲甚至擱置，對香港的散戶投資者來說未嘗

不是一件好事，起碼可以在掃除不確定性後再考慮投資與否。

雖然恆指牛熊證倉位較上周稍稍下降至６０：４０的比例，但基本面在沒有明顯改變的情況

下，維持恆指將最終下跌至２２０００點附近。



＊股票簡評＊



新秀麗（０１９１０）主要從事設計、採購、製造和分銷行李箱，當中包括旅遊配件商務包

、女士手袋、戶外包、休閒包、以至電腦包、個人電子設備纖薄保護殼等業務。自去年社會運動

開始，集團一直依賴的國內遊客開始出現下降，再加上今年新冠疫情所影響，訪港人數更出現斷

崖式下跌，這對新秀麗來說無疑是沉重打擊，集團在無計可施下只好透過縮減門店，精簡架構和

裁減人手來繼續勉強營運，新秀麗唯有選擇在店舖租約到期時撤店，就以中港城店為例，在業主

開出優惠條件下仍然堅持不續租退店，基於疫情何時完結還是未知之數，現有的店舖亦只能守到

約滿為止。

由於新秀麗旗下擁有眾多品牌，如果情況繼續轉差，不排除集團會部分撤出香港市場，加上

集團的現金及現金等價物只有約１１﹒６８億元，但其他貸款及借款的總額卻超過２５億元，財

務上已經出現重大危機。上周五（１４日）新秀麗的沽空額比前一日（１３日）超出兩倍，相信

有大戶已做好一切準備工作，散戶不宜高追，預期股價支持位在５元附近。

《資深市場人士 戴名》



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