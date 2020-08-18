【國安立法】林鄭：被制裁有不便但感光榮，國安法效果明顯

《經濟通通訊社１８日專訊》特首林鄭月娥在禮賓府接受央視專訪時表示，港區國安法實施

一個多月來，香港社會秩序逐步恢復正常，國安法「震邪的能力」，效果明顯。她對於美國所謂

的制裁不會懼怕，因為維護國家安全是一個光榮的責任。

她坦言，被美國列入制裁名單，令她有所不便，但感到光榮。「我們要使用一些金融服務，

不知這些公司是否與美國的業務有關，使用信用卡也受到限制，但對我而言意義都不大，最重要

的是我們感到光榮，在這歷史時刻獲得中央政府信任，去實施港區國安法。」

她認為，愈多反對中國的人作出批評，證明國安法愈有效；強調她與其他官員有十足信心繼

續工作，他們立場清晰明確，絕不會被制裁嚇倒。

她又感謝國家的支持，在國務院的支持下，全國人大常委會在連續兩次的會議都為香港做了

一個很重大的決定。６月底就通過了香港特別行政區維護國家安全法，到８月上旬也通過現屆的

立法會可以多履行職責至少一年的決定，讓港府解決了一個非常困難的問題。

她續指，國家及時派出支援隊幫助香港早日戰勝疫情，她充分感覺到香港市民是非常歡迎內

地支援隊，也希望通過中央的支持，能儘快走出疫情。（ｃｌ）

