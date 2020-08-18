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18/08/2020 09:05

【香港政情】首特辦收白色粉末信，重案組追查

　　《經濟通通訊社１８日專訊》警方昨天（１７日）下午約三時接獲特首辦職員報案，指收到
一封可疑信件，拆開查看發現內藏不知名白色粉末，擔心為危險化學品。爆炸品處理課警員檢查
後，相信信中粉末沒有危險成分。警方經初步調查後，將案件列作刑事恐嚇，交由中區警區重案
組跟進，並檢走粉末作進一步化驗，暫時未有人被捕。
　　特首辦發言人表示，行政長官未有接觸該信件。事件中無人受傷，毋須疏散。（ｃｌ）

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