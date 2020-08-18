【新冠肺炎】林鄭：疫情存在社區爆發風險，未見穩定下降趨勢

《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥表示，雖然近日確診感染新冠肺炎的數字回
落至雙位數，但仍然存在社區爆發風險，新增個案未見穩定下降趨勢。
她續指，當中近四成本地個案源頭未明，擔心社區仍有隱形患者，葵涌貨櫃碼頭和在香港等
候轉工的外傭群組都令人擔心，認為目前檢測仍未到位，派發樣本瓶後，收回比例並不算高。（
ｃｗ）
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