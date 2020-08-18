【紓困措施】林鄭：第二期保就業將引入新措施，兩大超市須減價

《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥在行政會議開會前會見傳媒。她表示，第二

期保就業計劃將在８月３１日推出，屆時將引入新措施，針對早前未能受惠的長者僱員，以及無

受疫情太大影響的大型物業管理公司和大型超市。

她指，僱主可以為６５歲以上長者僱員申請補貼，只要有強積金戶口都可以有按月５０００

元工資補貼。當局會要求大型物管公司收到的第二期保就業計劃補貼回饋不少於８０％給業主或

業主立案法團，而本港兩大超市百佳和惠康領取補貼的同時，要為客人提供減價，或為弱勢社群

或非政府機構，提供超市券。



＊呼籲業主提供租務紓緩＊



她強烈呼籲業主為租客，特別是零售、飲食界提供租務紓緩。她得悉部分業主亦有領取保就

業的補貼，將親自再約見業主商討。

她表示，有關保就業第一期申請已大致完，約１４﹒８５萬名僱主受惠，涉及１９０萬名僱

員，涉及４３９億元，９７％為中小企僱主，僱員少於５０人。截至８月１６日，當局收到

３８７投訴，佔獲批申請０﹒３％，將認真跟進。勞福局及創新辦下午將見記者。



＊將於１０月１４日發表施政報告＊



另外，她宣布１０月１４日發表施政報告，由於疫情嚴峻和社交距離限制，加上司局長要專

注做抗疫工作，今年施政報告諮詢會，會以１２場視像會議形式進行，會陸續向持份者發出邀請

，而市民亦可將建議提交特首辦。（ｃｌ）

