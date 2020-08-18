【國安立法】林鄭：國安法警惡懲奸，金融體系社交媒體反被武器化

《經濟通通訊社１８日專訊》特首林鄭月娥在行政會議開會前會見傳媒表示，留意到有人要

求政府慎防將《港區國安法》武器化，對此她表示十分驚訝，因國安法是一條保護國家安全、香

港安全的法律條文，某程度上可說是一個法治的武器，懲罰的是犯罪的人，而條例用作警惡懲奸

，人們將國安法及武器化放在一起令人難以理解。

她續稱，過去一年金融體系及社交媒體被武器化，分別用作制裁及「起底」，因此要透過這

條相當有正氣的《港區國安法》來處理及保障香港市民安全。



＊公務員試用期違法，大條道理不聘用＊



警方早前以涉違反國安法或串謀欺詐等罪，拘捕黎智英等多名壹傳媒（００２８２）高層，

並派員到壹傳媒大樓蒐證。被問到《港區國安法》是否大於新聞自由時，林鄭月娥表示，相信警

務處處長鄧炳強會非常認真研究警方的執法過程，若有需要調教，處長會願意作出調教，但因該

傳媒機構已作出法律行動，因此不作任何評論。

對於公務員試用期間若參與反對政府施政的非法公眾活動而被捕及遭起訴，將立即被解僱。

她否認是未審先判。她解釋，政府對公職人員有高要求，國安法第六條亦規定公務員需擁護基本

法，效忠特區政府，故有公務員試用期間，其言行對僱主有影響，有大條道理不聘用。（ｃｌ）

