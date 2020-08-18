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18/08/2020 15:00

【新冠肺炎】敬福護理院９５歲男院友病逝，累計死亡個案７０宗

　　《經濟通通訊社１８日專訊》瑪嘉烈醫院一名９５歲確診新型冠狀病毒的男病人（個案編號
：３７３４）離世，累計共有７０名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世。
　　該名男病人是深水埗敬福護理院的院友，有長期病患，本月３日因發燒及咳嗽入住明愛醫院
，本月６日轉送瑪嘉烈醫院，其後病情惡化，延至今日清晨５時５５分離世。（ｃｌ）

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