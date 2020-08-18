【新冠肺炎】敬福護理院９５歲男院友病逝，累計死亡個案７０宗

《經濟通通訊社１８日專訊》瑪嘉烈醫院一名９５歲確診新型冠狀病毒的男病人（個案編號

：３７３４）離世，累計共有７０名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世。

該名男病人是深水埗敬福護理院的院友，有長期病患，本月３日因發燒及咳嗽入住明愛醫院

，本月６日轉送瑪嘉烈醫院，其後病情惡化，延至今日清晨５時５５分離世。（ｃｌ）

