【紓困措施】政府：保就業對超市物管附加條件，因疫情影響不同

《經濟通通訊社１８日專訊》政府公布第二期「保就業」計劃細節，其中要求大型物業管理

公司和本港兩大超市，若申領工資補貼必須作出額外承諾。勞工及福利局局長羅致光解釋，新冠

疫情對不同行業有不同的影響，但保就業計劃設計要簡單便捷，為免審批耗時，所以要求及無受

疫情太大影響的大型物管公司和大型超市在領取補貼後要回饋業主和弱勢社群。

當局要求大型物管公司收到的第二期保就業計劃補貼回饋不少於８０％給業主或業主立案法

團，而本港兩大超市百佳和惠康領取補貼的同時，要為客人提供減價，或為弱勢社群或非政府機

構，提供超市券。

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀表示，經審視第一期申請補貼的３７０間有５００名或

以上僱員的大型公司後，發現約７０％來自零售、飲食、酒店等受重創行業，它們極需政府提供

的工資補貼，而大型物管公司和兩大超市似乎所受影響較小，因此對它們提出額外的要求。

羅致光指，不同行業在疫情受到的具體影響，很難橫線界定。他表示，社會有聲音認為毋須

協助大型企業，但由於大型企業聘用人數眾多，它們一旦裁員，將對就業市場造成很大的影響，

所以無論大型企業抑或小型企業，政府都需要幫助。（ｂｎ）（ｃｌ）

