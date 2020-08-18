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18/08/2020 17:06

【新冠肺炎】政府宣布駿洋邨第四和第五座可於本月底陸續入伙

　　《經濟通通訊社１８日專訊》政府今日宣布，繼政府於早前將駿洋邨第四和第五座（即駿時
樓和駿湖樓）交還給房屋委員會，該兩座將於本月底開始陸續入伙。房屋署即將致函通知準租戶
辦理入伙手續詳情。
　　至於駿洋邨第一至第三座（即分別為駿逸樓、駿爾樓和駿山樓），鑑於新冠肺炎疫情在過去
數星期急速轉差及情況變得十分嚴峻，隨著本港確診個案大幅上升，相關的密切接觸者數量亦大
幅增加，以致對檢疫設施的需求構成極大壓力；政府基於保障公眾健康的考慮，認為有必要繼續
保留該三座樓宇用作檢疫中心。政府會不斷留意疫情發展，審視檢疫設施的數量，及在可行情況
下盡早停止使用該三座樓宇作檢疫中心。

＊第一至第三座料年底停用作檢疫中心＊

　　按政府現時估計，應可於本年年底（當設於竹篙灣檢疫中心第三期的２０００個檢疫單位投
入運作後）停止使用駿洋邨第一至第三座作檢疫中心，然後清空及徹底消毒有關單位並交還予房
委會。房委會預計有可能需要數月進行頗多修繕工作，最快可在２０２１年第二季初開始陸續入
伙。
　　政府深明駿洋邨第一至第三座的入伙時間的最新變動對準租戶的生活造成困擾。政府會積極
考慮，再次以「防疫抗疫基金」為受影響的合資格準租戶提供紓緩安排，並會另行通知有關準租
戶。（ｃｌ）

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