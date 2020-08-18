【香港政情】陳凱欣被裁定非妥為當選，上訴至終院９月開審

《經濟通通訊社１８日專訊》今年５月被高等法院裁定「非妥為當選」的議員陳凱欣，已決
定上訴至終審法院，終院已排期於９月１８日，開庭處理其上訴許可申請。
案將將由常任法官李義、霍兆剛及張舉能共同審理。陳凱欣表示，自己的角色被動，現時可
以做的事很少，強調會尊重法庭。
２０１６年因立法會宣誓事件遭褫奪議員資格的劉小麗，２０１８年參加九龍西立法會補選
時，遭選舉主任裁定提名無效。高院早前裁定劉小麗的選舉呈請勝訴，陳凱欣非妥為當選。
（ｃｌ）
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