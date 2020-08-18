【企業盈警】聯合集團（３７３）料中期少賺８０－９０％

《經濟通通訊社１８日專訊》聯合集團（００３７３）公布，集團預期截至２０２０年６月

３０日止股東應佔溢利將按年跌８０－９０％。

溢利下跌主要由於市場大幅波動導致新鴻基公司（０００８６）投資業務中的金融工具按市

值計價之虧損；於持續新型冠狀病毒影響及市場情況下，集團貸款業務的利息收入減少及為預期

信貸損失增加撥備；集團持有的投資物業之公平價值錄得淨減幅；天安（０００２８）之貢獻減

少；以及亞太資源（０１１０４）之應佔業績錄得應佔虧損。（ｃｗ）

