  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/08/2020 07:56

舜宇光學（０２３８２）中期純利升２２％，不派息

　　《經濟通通訊社１８日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布，截至６月３０日止中期純利約
１７﹒４９億元（人民幣．下同），按年升約２２﹒２１％，每股盈利１﹒５９元，不派中期股
息。
　　該集團指，收入約１８８﹒６４億元增加約２１﹒１％，主因受惠於智能手機相關業務進一
步發展，光電產品事業收入增約２７﹒３％，因手機攝像模組出貨量增加。毛利約３６﹒７６億
元增加約２８﹒４％。毛利率約１９﹒５％，升約１﹒１個百分點，因手機攝像模組毛利率較去
年同期上升。在手機鏡頭業務方面，該集團手機鏡頭出貨量約６﹒４５億件，較去年同期上升約
１６﹒５％，但新冠肺炎全球爆發，向海外客戶出貨延遲，令期內車載鏡頭出貨量約２０５１萬
件，較去年同期下降約８﹒７％。
　
＊手機攝像模組出貨量升２５％＊
　
　　該集團指，在光電產品方面，手機攝像模組出貨量約２﹒６９億件，較去年同期上升約
２４﹒９％，潛望模組及大像面模組佔出貨量的比例約１２％，並已完成多款高規格手機攝像模
組研發包括超大光圈，而１億像素大像面手機攝像模組、１０倍光學變焦手機攝像模組及３ｃｍ
專業微距手機攝像模組已量產，並已完成屏下光學指紋識別模組研發。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事17/08/2020
《神州經脈》人行加碼放水MLF利率不變　滬綜指挑戰逾兩年高位
中國故事17/08/2020
【電競火爆】TS戰隊奪王者榮耀世冠盃　電競產業進入黃金時代
財經熱話17/08/2020
【大熱倒灶】季檢出爐美團爆冷僅入國指　惟半日倒升１％預炒業績
興證快訊17/08/2020
本港樓市
FOCUS17/08/2020
【FOCUS】貿協檢視臨門推遲　侵侵仍待最佳時機
開市Good Morning17/08/2020
《開市Good Morning》溫傑：美團200元下分三注吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金