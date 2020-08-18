舜宇光學（０２３８２）中期純利升２２％，不派息

《經濟通通訊社１８日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布，截至６月３０日止中期純利約

１７﹒４９億元（人民幣．下同），按年升約２２﹒２１％，每股盈利１﹒５９元，不派中期股

息。

該集團指，收入約１８８﹒６４億元增加約２１﹒１％，主因受惠於智能手機相關業務進一

步發展，光電產品事業收入增約２７﹒３％，因手機攝像模組出貨量增加。毛利約３６﹒７６億

元增加約２８﹒４％。毛利率約１９﹒５％，升約１﹒１個百分點，因手機攝像模組毛利率較去

年同期上升。在手機鏡頭業務方面，該集團手機鏡頭出貨量約６﹒４５億件，較去年同期上升約

１６﹒５％，但新冠肺炎全球爆發，向海外客戶出貨延遲，令期內車載鏡頭出貨量約２０５１萬

件，較去年同期下降約８﹒７％。



＊手機攝像模組出貨量升２５％＊



該集團指，在光電產品方面，手機攝像模組出貨量約２﹒６９億件，較去年同期上升約

２４﹒９％，潛望模組及大像面模組佔出貨量的比例約１２％，並已完成多款高規格手機攝像模

組研發包括超大光圈，而１億像素大像面手機攝像模組、１０倍光學變焦手機攝像模組及３ｃｍ

專業微距手機攝像模組已量產，並已完成屏下光學指紋識別模組研發。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

