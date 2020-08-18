《日入而息》第二輪保就業措施兩大超市須減價，中電信盈利微升

《今天重點》﹡林鄭指第二期保就業將引入新措施，兩大超市須減價；林鄭宣布推出第三輪

防疫抗疫基金，失業數字不容樂觀；國安法警惡懲奸，金融體系社交媒體反

被武器化；林鄭指１０月１４日發表施政報告，公眾諮詢工作展開

﹡政府表示第一期保就業８８％獲批，逾１６萬僱主申請；政府指僱主再申領

保就業補貼，可重新選擇指定月份；保就業對超市物管附加條件，因疫情影

響不同

﹡中國電信（００７２８）中期多賺０﹒３％至１３９﹒４９億元人民幣，不

派中期息；中電信上半年５Ｇ用戶３７８４萬，移動用戶ＡＲＰＵ按年跌幅

趨緩；採取多供應商方式採購電訊設備，美國業務運作正常

﹡中國人壽（０２６２８）與其他保險公司合併傳聞不實

﹡本港新增３６宗確診，其中６宗病源不明



《即日市況》﹡Ｕ盤嘜高，恆指全日高收２０點報２５３６７，科指跑贏大市



《深滬股市》﹡滬指全日升０﹒３６％上月峰頂位遇阻，金融股回吐



《美元匯價》﹡短線美元回落，宜１０６﹒００買入日圓；歐元最新報１﹒１８９９╱

１９０４，日圓最新報１０５﹒５２╱５５



《公司業績》﹡三生製藥（０１５３０）半年純利增近１﹒２倍，不派息

﹡中國電信（００７２８）中期多賺０﹒３％至１３９﹒４９億元人民幣，不

派中期息

﹡中國鋁罐（０６８９８）中期賺１３９９萬元，跌逾６１％，息０﹒２３仙

﹡中信國際電訊（０１８８３）中期純利微升０﹒２％，派中期息５仙

﹡亞太衛星（０１０４５）中期溢利７９５８萬元，跌６６％，派息３﹒５仙

﹡首創置業（０２８６８）中期盈利８﹒５億元人幣，跌２８﹒４％，不派息

﹡藥明生物（０２２６９）中期純利升６４％至７﹒３６億元人民幣，不派息

﹡船舶租賃（０３８７７）中期溢利５億元升１１﹒７％，派息３仙

﹡保發集團（０３３２６）中期盈利４６９０萬元，升逾３％，不派息

﹡保寶龍（０１８６１）中期溢利２９９２萬元，升七成，息２﹒４５仙

﹡三一重裝（００６３１）半年純利增近１６％，不派息

﹡阜豐集團（００５４６）中期純利按年跌３８％，派息５﹒８港仙

﹡海天國際（０１８８２）中期賺１０﹒３億元人幣，升１３％，息２４港仙

﹡昌興國際（００８０３）全年度虧損減少至４﹒８億元，不派息

﹡永利地產發展（００８６４）中期由盈轉虧，蝕２４００萬元

﹡伊登軟件（０１１４７）中期溢利跌三成至１０４２萬元人民幣，不派息

﹡３６１度（０１３６１）中期少賺１８％至３﹒０２億元人民幣，不派息

﹡巨騰國際（０３３３６）中期虧轉盈賺２﹒２７億元，不派息

﹡天福（０６８６８）中期純利按年跌９﹒８％，中期息０﹒０６港元

﹡寶龍商業（０９９０９）中期純利１﹒４５億元人民幣，按年升６６％，派

息０﹒１港元

﹡同道獵聘（０６１００）中期純利按年減少４９﹒７％，不派中期息



《公司資訊》﹡ＢＣ集團（００８６３）收購區塊鏈工程公司數字資產組合管理系統

﹡太平洋酒吧（０８４３２）附屬斥資３３００萬元購入兩地舖

﹡日清食品（０１４７５）獲納入恆生綜指及港股通，管理層料有助實現集團

投資價值

﹡招商局商業房託（０１５０３）投資組合或考慮增加零售物業，以分擔風險

﹡長江基建（０１０３８）售葡萄牙風電場，李澤鉅稱出售資產非集團政策

﹡時代中國（０１２３３）有信心完成全年銷售目標，料內地樓市整體平穩

﹡康希諾生物（０６１８５）Ａｄ５－ｎＣｏＶ的第三期臨床試驗尚未入組

﹡恆生與平安資管合作推首隻基金，為跨境理財通作準備

﹡雲頂香港（００６７８）宣布停牌

﹡雷蛇（０１３３７）Ｒａｚｅｒ Ｇｏｌｄ正式登陸豐澤

﹡電視廣播（００５１１）與優酷達成戰略合作，拓展影視及串流媒體平台等

﹡錦欣生殖（０１９５１）附屬與夢美成立合營公司

﹡李建紅辭任招商銀行（０３９６８）董事長及非執行董事

﹡電訊盈科企業方案旗下ＳＬＣ數據中心開幕



《國企紅籌》﹡中興通訊（００７６３）將於９月３日發布雲網新品

﹡中電信（００７２８）上半年５Ｇ用戶３７８４萬，移動用戶ＡＲＰＵ按年

跌幅趨緩；採取多供應商方式採購電訊設備，美國業務運作正常

﹡首創置業（０２８６８）上半年銷售３３７億已難能可貴，無意下調全年售

樓目標

﹡中國人壽（０２６２８）與其他保險公司合併傳聞不實；與其他保險公司合

併傳聞不實

﹡中信電訊（０１８８３）料今年５Ｇ資本開支４至５億，美國撤銷子公司牌

照影響微



《神州民企》﹡舜宇光學（０２３８２）全年手機鏡頭出貨量目標按年升１２％



《中國要聞》﹡哈佛、清華學者聯合論文表示中國樓市可能已觸頂

﹡上海自貿試驗區臨港新片區中運量公交網啟動建設

﹡陳奮健曾於中交建工作１３年，見證港珠澳大橋完工

﹡湖北啟基建三年方案重振經濟，總投資２﹒３萬億元人民幣

﹡截至７月底已簽約ＰＰＰ項目中民間投資數量佔４３％

﹡銀行間市場到期違約債券轉讓結算機制建立

﹡銀保監公布農險經營名單，人保財險等２９家公司入選

﹡人行１０００億逆回購利率持平，淨投放５００億

﹡特朗普表示美企助就業職位由中國回流，將獲稅務減免

﹡連日豪雨致長江形成５號洪水，洪峰較前四波更強；黃河出現今年第５號洪

水，三門峽水庫昨起敞泄運用

﹡上海公安局長龔道安涉嚴重違紀違法，接受中紀委調查

﹡上海成立影院金融服務平台，助影院自救

﹡上海農商銀行未來三年將為長三角客戶授信逾千億元

﹡仲量聯行表示房地產行業對科技需求顯著上升

﹡陸金所旗下公司聯手開泰銀行，建立泰國線上財富平台

﹡數據顯示人行沒有在二級市場買國債，買家身份仍成疑

﹡７月保險資管機構債股權投資計劃註冊規模逾１０００億元

﹡粵澳開通橫琴口岸新旅檢區域，採用「一地兩檢」通關

﹡李克強稱不搞大水漫灌，引導貸款利率繼續下行

﹡美阻斷華為外購晶片，聯發科回應：遵循全球貿易規定

﹡美國升級華為限制，傳嚴控獲取技術，關聯黑名單擴大

﹡華為回應斷供：不管有沒有Ｐｌａｙ商店都會持續更新

﹡中國考慮對澳洲葡萄酒出口展開反補貼調查

﹡商務部表示對澳洲進口２升及以下葡萄酒進行反傾銷調查

﹡澳洲要求中國複審向大麥徵收高額關稅決定

﹡內地打擊跨境賭博資金，澳門賭場ＶＩＰ業務恐斷水

﹡螞蟻擬夥南洋商銀等建消費金融公司；廣西設數據服務

﹡中國稱非洲豬瘟疫苗臨床表現良好，將進入生產性試驗

﹡廣東公布數字鄉村發展試點方案，珠海市十縣成試點縣

﹡中國發起澳洲紅酒反傾銷調查，外交部表示正常調查立案

﹡中情局前僱員涉向中國出售機密，外交部表示抹黑和污衊

﹡中糧集團總會計師駱家駹涉嫌嚴重違紀違法接受調查

﹡銀保監擬規範保險中介行政許可及備案

﹡趙立堅稱對華為等中企採取各種限制是赤裸裸霸權行徑

﹡騰訊旗下保險平台微民涉違規營銷，遭罰１２萬元人幣

﹡深交所周六進行通關測試，模擬改革後首日交易情況

﹡京東平台停用申通發貨，申通表示不要剝奪商家選擇權

﹡文旅部司長陳通將任上海市副市長

﹡乘聯會表示７月狹義乘用車批發銷量同比增９％月度最佳



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒７％，華為美國禁令升級，聯發科跌停



《其他消息》﹡首特辦收白色粉末信，重案組追查

﹡林鄭１０月１４日發表施政報告，公眾諮詢工作展開；林鄭回顧４０年公僕

生涯，認為自己「從來得失我睇透」；第二期保就業將引入新措施，兩大超

市須減價；林鄭宣布推出第三輪防疫抗疫基金，失業數字不容樂觀

﹡林鄭月娥稱國安法警惡懲奸，金融體系社交媒體反被武器化；被制裁有不便

但感光榮，國安法效果明顯

﹡政府表示僱主再申領保就業補貼，可重新選擇指定月份；保就業對超市物管

附加條件，因疫情影響不同

﹡陳凱欣被裁定非妥為當選，上訴至終院９月開審

﹡申領保就業須滿足新條件，百佳稱已盡量維持合理售價

﹡第一太平戴維斯表示旺角豉油街６１－６７號招標

﹡深股通額度全日用８９００萬元；滬股通額度全日用８６００萬，陸股通深

流出２０﹒４億

﹡天文台考慮晚上１０時至午夜改發八號烈風或暴風信號



《新冠肺炎》﹡本港新增３６宗確診，其中６宗病源不明

﹡政府宣布駿洋邨第四和第五座可於本月底陸續入伙

﹡林鄭月娥稱明白飲食業受重創，樂意研究更多措施解困；疫情存在社區爆發

風險，未見穩定下降趨勢

﹡政府表示第一期保就業８８％獲批，逾１６萬僱主申請

﹡施羅德表示疫情加快使用網上、手機及銀行卡支付趨勢

﹡香港郵政安排３８００名前線員工接受病毒檢測

﹡敬福護理院９５歲男院友病逝，累計死亡個案７０宗

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