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即市新聞

19/08/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》開始為中線增持現貨作準備

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。港股大市給筆者的最新印象，為藍籌股的買盤開始收斂，國企
股買盤依然積極；紅籌股正處整固期，科技股則在反彈中。整體而言，港股於本月下半個月開始
後的首兩個交易日沿著筆者預期的方向發展，雖則升勢不算凌厲（過急的升勢並非好事），成交
量變化亦不算完全配合升勢。有了這個好的開始後，希望投資氣候不會顯著轉淡，阻礙升浪發展

　　其實，筆者並非完全大膽假設大市可能下半個月上升，而是經過非常認真的全方位分析後，
才判斷這是最大機會成為事實的後市發展模式的。中線投資者於局勢開始轉好後，應該加緊觀察
選股名單內各股票的強弱勢變化，為下一輪增持現貨圖利的行動作好準備。不過，首先聲明，現
非好友大舉出擊的好時機。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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