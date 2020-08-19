雨潤食品（０１０６８）中期虧損收窄至４﹒０８億元，不派息

《經濟通通訊社１９日專訊》雨潤食品（０１０６８）公布，截至２０２０年６月３０日止

六個月公司股權持有人應佔虧損４﹒０８億元，去年同期虧損４﹒４８億元，每股基本虧損０﹒

２２４元，不派息。

期內，收益７５﹒３６億元，按年上升１﹒９％；毛利４﹒４４億元，按年下跌１４﹒０％

；整體毛利率則由去年同期的７％下降１﹒１個百分點至５﹒９％。（ｆｚ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

