《專家之言－何志銘》華府封殺中資企業陰霾未除，港股二萬五運行

《專家之言》颱風關係港股昨日（１９日）只有約兩個半小時運作，主板股票的升跌比率為

１７比２３，恆指成分股１３隻股份上升，下跌股份３４隻，升跌比率為２６比６８，收報２５

，１７８點，跌１８８點或０﹒７４％，企穩十天線以上（約２５０２８點），主板成交錄８４

５﹒８１億元，國指收報１０，３１３點，跌１１２點或１﹒０８％。

後市方面，當然投資者正密切關注中美關係發展，特朗普又來玩弄言語恐嚇又彈弓手，真的

令人摸不著頭腦，媒體報道稱美國總統特朗普不滿中方處理疫情上的手法，被問到美國會否退出

與中國的貿易協議時，他指會拭目以待，明顯地又來「攪攪震」。中美關係持續緊張，港股走勢

偏向反覆，鑑於華府封殺中資企業的陰霾未除，料港股短期仍維持於２５０００點關附近運行。

再提一提大家今日公布業績的公司當中較市場關注的有阿里巴巴（０９９８８）及友邦保險

（０１２９９），另外其餘的部分有恆基地產（０００１２）、東亞銀行（０００２３）、恆基

發展（０００９７）、嘉里建設（００６８３）、海爾電器（０１１６９）、平安好醫生（０１

８３３）、京信通信（０２３４２）及冠君產業信託（０２７７８）。《獨立評股人 何志銘》

