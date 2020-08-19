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19/08/2020 08:52

【企業盈喜】惠生工程料中期錄輕微盈利，不因會計政策作追溯調整

　　《經濟通通訊社１９日專訊》惠生工程（０２２３６）改發盈喜，預期截至６月底中期業績
，將錄得輕微盈利。
　　集團早於６月１９日發盈警，當時已考慮因變更會計政策及集團於當時認為需要進行的追溯
調整而導致折舊及攤銷開支增加。
　　不過，由於集團及核數師均認為毋須進行追溯調整，而集團已從今年５月２１日起採納新會
計政策，於截至６月底止六個月期間，變更會計政策將不會導致折舊及攤銷開支大幅增加，故預
期集團期內將錄得輕微盈利。（ｋｌ）

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