【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ員工入稟美法院，質疑特朗普禁令合法性

《經濟通通訊社１９日專訊》據外電報道指，抖音國際版ＴｉｋＴｏｋ技術程式主管萊恩準
備入稟美國法院，質疑總統特朗普禁止ＴｉｋＴｏｋ在美國營運行政命令的合法性，因為憲法下
特朗普未必有權力禁止企業於美國營運，又指行動可以讓商務部釐清禁令如何阻止公司繼續進行
業務。他強調如果ＴｉｋＴｏｋ在限期內被禁止營運，將影響多達員工的工作職位。（ａｌ）
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