【美國大選】Ｆａｃｅｂｏｏｋ：隨時準備刪除特朗普違規帖子

《經濟通通訊社１９日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ營運總監桑德伯格周二（１８日）表示，已
經準備刪除美國總統特朗普任何違反公司准則的帖子，如涉及仇恨言論、向選民壓制、虛假疫情
訊息。她又指公司上周推出投票訊息中心，將向用戶提供有關今年美國大選的準確訊息。
Ｆａｃｅｂｏｏｋ月前遭外界批評，不刪除或審核特朗普有關向在示威中搶劫的人士開槍言
論的帖文。（ａｌ）
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