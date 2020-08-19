《經濟通通訊社１９日專訊》美國白宮幕僚長梅多斯周二（１８日）在空軍一號透露，未重
新安排中美會談日期，不過針對中國在首階段貿易協議的承諾，美國貿易代表萊特希澤正與中方
官員維持聯繫。
美國總統特朗普周二在亞里桑那州出席活動時直指，他決定推遲中美原定上周六舉行的中美
會談，因為現時不想與中國對話。被問及會否再推遲會談時，特朗普指要視乎情況。
中美代表原定上周六舉行視像會議，檢討首階段貿易協議的履行情況，外界曾估計推遲會議
是因為技術性考慮。（ａｌ）
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19/08/2020 13:08
【貿易再戰】白宮幕僚長梅多斯：未重新安排中美會談日期
《經濟通通訊社１９日專訊》美國白宮幕僚長梅多斯周二（１８日）在空軍一號透露，未重
新安排中美會談日期，不過針對中國在首階段貿易協議的承諾，美國貿易代表萊特希澤正與中方
官員維持聯繫。
美國總統特朗普周二在亞里桑那州出席活動時直指，他決定推遲中美原定上周六舉行的中美
會談，因為現時不想與中國對話。被問及會否再推遲會談時，特朗普指要視乎情況。
中美代表原定上周六舉行視像會議，檢討首階段貿易協議的履行情況，外界曾估計推遲會議
是因為技術性考慮。（ａｌ）
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