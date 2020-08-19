《盤後部署》友邦績後或受壓，港股料２４５００至２５５００上落

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚公布的美國零售商季績勝預期，加上經濟數據理想，標指

和納指齊破頂，收市反覆創歷史新高，道指輕微低收。不過，美國總統特朗普稱，是他叫停中美

原定評估兩國首階段貿易協議執行進展的會議，指不想與中國對話；因有除牌風險，華府促大學

基金清除中資股；颱風關係港股早市暫停，滬深兩市走勢亦偏軟，重磅藍籌港交所

（００３８８）中期業績表現平穩，今日恆指開趺８點報２５３５９點，在國壽（０２６２８）

、舜宇（０２３８２）、中聯通（００７６２）跑輸下，大市跌幅擴大至２８８點低見

２５０７９點，企穩十天線以上（２５０２８點），收報２５１７８點，跌１８８點或

０﹒７４％；是日港股交投時間只有約兩個半小時，成交亦算積極，主板成交錄８４５﹒８１億

元，只比上日少３３﹒３４％。國指收報１０３１３點，跌１１２點或１﹒０８％。

Ａ股兩市低開低走，上證綜指收報３４０８點，跌４２點或跌１﹒２４％；深證成指報

１３４８０點，跌２８７點或２﹒０９％，總成交１０８８４﹒０５億人幣。



＊中美未重新安排會議日期，標普稱中概股遭退市不影響評級＊



中國近來相當積極探買美國貨，由於國內粟米價格飆升，加上兩年前首次發現致命豬瘟，生

豬數量反彈速度快於預期，對飼料用粟米的需求及價格因而增加，美國農業部表示，中國買家已

達成購買１９﹒５萬噸美國玉米的協議。而根據第一階段貿協，中國承諾購買３６５億美元農產

品，但截至６月份，美國僅向中國出口了７２﹒７４億美元農產品。

至於中美會議據報突然在１５日舉行前夕延遲，特朗普表示，是他推遲了這一評估，因對中

國處理新冠疫情的情況感到不滿。對於美國會否退出中美貿易協議，他稱「我們等着瞧」。據報

中美談判尚未重新安排日期。

美國國務院提醒當地大學及學院，在美國上市的中國企業可能在明年底之前被除牌，建議他

們持有的教育基金清除中資股份。而在港第二上市的企業有阿里巴巴（０９９８８）、京東

（０９６１８）和網易（０９９９９），若他們於美國的股份錄資金流出，亦有可能影響在港股

價表現。

標普表示，若然在美上市的中國公司退市，失去權益融資渠道會限制融資選項，並造成槓桿

增加，這屬於潛在的信用問題。若上市公司私有化，則部分債券合約會觸發加速還款。但現時全

球其他交易所一直都在創造條件，以便吸引可能不再在美國上市的中國公司。鑑於存在其他選擇

，從美股被動退市不會造成公司評級下調。該行對７家在美主要上市的中國發行人授評，認為阿

里巴巴和京東均在港第二上市，可使兩地股份跨市場流通，所受波及可能有限。



＊阿里美團周內公布業績，科指波幅或跑贏恆指＊



Ａ股回吐加上港股受中美關係影響走弱，港交所半年績平平惟股價跟隨大市偏軟，明日到重

磅藍籌友邦（０１２９９）公布業績，受累新冠疫情，預期投保業務（ＭＣＶ）受到衝擊，有本

地媒體綜合券商預期，集團上半年新業務價值介乎１４﹒９億至１６﹒０４億美元，較去年同期

按年倒退２９﹒５％至３４﹒５％，中位數按年跌３０﹒２％，但觀乎集團股價，由３月中低位

５９﹒１１７元已反彈逾兩成六，未必充足反映其盈利預期，集團績後股價有機會受壓。

另外，阿里巴巴及美團（０３６９０）均於周內公布業績，投資者宜留此科指及相關股份波

幅或擴大。

今日港股企穩十天線以上，受業績消息局限，恆指料短線２４５００點至２５５００點間波

動。（ｎｓ）

